Kako so ZDA prevzele največja naftna polja v Venezueli

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova venezuelska kolegica Delcy Rodríguez sta presenetila svet, še bolj pa Venezuelo in Latinsko Ameriko, z oznanilom, da sta sklenila zgodovinski dogovor o ameriškem nadzoru nad venezuelskimi naftnimi nahajališči, ki na sedemnajstih poljih vsebujejo kar 65 milijard sodov nafte. Trump se je pohvalil, da je to največji naftni posel v svetovni zgodovini, Delcy Rodríguez pa, da to pomeni rešitev za njeno deželo, razvoj in blaginjo za venezuelsko ljudstvo. Pogajanja so bila dolga, menda tudi naporna, vodil jih je Trumpov zunanji minister Marco Rubio, Kubanec iz Miamija. Posrednik je bil venezuelski poslovnež Alejandro Betancourt, ki ga v Švici in Španiji preiskujejo zaradi pranja denarja. Na venezuelski strani je pogajanja vodila Delcy Rodríguez, ki je ...