Kako stopiti na rep virusu?

Se je virus na človeka prenesel s kač?

Žrtev, ki so jo morali zaradi preprečevanja epidemije sprejeti prebivalci Wuhana, je še toliko večja, ker jutri Kitajci slavijo prihod tradicionalnega novega leta, s tem pa se začnejo desetdnevni prazniki, ki jih mnogi izkoristijo za potovanja. Foto: Afp

Kitajsko novo leto

Posamezni strokovnjaki opozarjajo, da kontrolne naprave na letališčih v glavnem kaj dosti ne pomagajo pri odkrivanju okuženih potnikov. Foto: Anthony Wallace/Afp

»Vsa čast prebivalcem Wuhana za njihovo žrtev!« piše v uvodniku današnje izdaje kitajskega časopisa Global Times, kar se, seveda, nanaša na prepoved potovanj vsem prebivalcem tega 11-milijonskega mesta, iz katerega se je začel širiti koronavirus in v katerem so odkrili največ okuženih z novo obliko pljučnice. Osrednja vlada je nato zaprla še dve mesti, v katerih se pojavilo večje število okuženih.Od skupno 583 zabeleženih primerov, so največje število bolnih diagnosticirali prav v Wuhanu, glavnem mestu osrednje pokrajine Hubei. Bolezni je – do danes – podleglo 17 ljudi. Ker so se prvi primeri okužbe tega, do zdaj neznanega virusa pojavili tudi na Tajskem (4), v Hongkongu in Macau po dva, po eden pa na Tajvanu, v Južni Koreji, Japonski in ZDA, so preventivne ukrepe uvedli praktično po vsem svetu. Celo Severna Koreja je zaprla meje in ukinila turistične izlete iz Kitajske.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v sredo kljub temu preložila odločitev o tem, ali naj bi širjenje novega koronavirusa razglasili za »izredne razmere v javnem zdravju, ki so zadosten razlog za mednarodno zaskrbljenost«. Uslužbenci in strokovnjaki tega telesa ZN še naprej skrbno opazujejo sleherno podrobnost v zvezi z okužbo, je pa generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus za zdaj zadovoljen s sodelovanjem s kitajskimi institucijami, ki pravočasno delijo vse informacije v zvezi s širjenjem virusa.Kitajski znanstveniki so medtem prišli do preliminarne ugotovitve, da se je koronavirus, ki je zelo podoben tistemu, ki je leta 2002 izzval epidemijo sarsa (netipične pljučnice), tokrat na človeka prenesel s kač. Če se bo potrdila njihova trditev, da je bila vir smrtonosnega mikroba ali kitajska kobra ali več prstenasti krajt, bo to prvič, da so imeli plazilci vlogo rezervoarja, iz katerega se je koronavirus prenesel na človeka, nato pa mutiral, tako da se lahko prenaša s človeka na človeka. Vir virusa, ki je pred 18 leti izzval sars, je bila divja cibetovka. Zato so tudi tokrat, ko so širjenje virusa povezali tržnico za prodajo rib in divjačine v Wuhanu, najprej sumili, da so prenašalci netopirji ali divji zajci.Zapreti mesto, ki je večje od New Yorka ali Londona, pri tem pa še eno od največjih kitajskih prometnih stičišč, še zdaleč ni bila preprosta odločitev. Wuhan leži na reki Yangtze in na linijah super hitre železnice, ki povezuje kitajski sever in jug, pa tudi vzhod in zahod. Poleg tega bi v naslednjih nekaj dneh iz tega mesta poletelo na tisoče potniških letal, kar je bil vsekakor velik razlog za zaskrbljenost.Žrtev, ki so jo morali zaradi preprečevanja epidemije sprejeti prebivalci Wuhana, je še toliko večja, ker jutri Kitajci slavijo prihod tradicionalnega novega leta, s tem pa se začnejo desetdnevni prazniki, ki jih mnogi izkoristijo za potovanja. Za zdaj se ne ve, koliko časa bo to mesto odrezano od sveta. Profesor Yu Xiaohua z univerze v Goettingenu opozarja, da okužba doseže svoj vrhunec 90 dni po izbruhu, to pa pomeni, da se bo to zgodilo šele v prvi polovici marca. Kot je prek weiboja, kitajske verzije twitterja, sporočil Yu, ne moremo pričakovati, da bi epidemijo popolnoma odpravili pred majem.Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) ocenjuje, da je tveganje prehoda virusa na evropska tla »zmerno«, so pa kljub temu pozvali k večji previdnosti konec meseca, ko se bodo začeli vračati tisti, ki so ob novem letu potovali v Kitajsko. Posamezni strokovnjaki opozarjajo, da kontrolne naprave na letališčih v glavnem kaj dosti ne pomagajo pri odkrivanju okuženih potnikov, in poudarjajo, da je edina prava preventiva v tem, da se čim prej čim več izve o samem povzročitelju bolezni.Tokrat so bili podatki o sledenju in proučevanju koronavirusa zelo hitro objavljeni, kar je omogočilo hitrejši razvoj diagnostičnih testov, tako da je klinični protokol že v procesu usklajevanja.Wuhan je poleg tega mesto, v katerem deluje laboratorij pod pokroviteljstvom Akademije znanosti, v katerem raziskujejo najbolj nalezljive in najbolj smrtonosne bolezni, kot je ebola. Označen je kot LabP4, kar pomeni, da ima najvišje svetovne standarde biološke varnosti. Prav ta laboratorij je sposoben najbolje proučiti koronavirus in bolezen, ki jo povzroča. Ker so medicinski strokovnjaki tudi tokrat ocenili, da je za preprečevanje okužbe najbolj učinkovita karantena, se je vodstvo v Pekingu odločilo, da ostane Wuhan v karanteni, vse dokler ne bodo znanstveniki našli ustrezne rešitve.