Umetnost vpliva na zdravje in znatno niža stroške zdravstva

Ustvarjanje in gledanje umetnosti vpliva na duševno in telesno zdravje posameznika, pri tem pa precej zniža stroške zdravstva, ugotavljajo nedavne študije. Umetnost podpira otrokov razvoj, pomaga preprečevati bolezni, podpira oskrbo ljudi z akutnimi stanji in duševnimi motnjami ter oskrbo ob koncu življenja, ob tem pa v Združenem kraljestvu zdravstvenemu sistemu privarčuje od štiri do enajst funtov na vsak vloženi funt. Zaslužna je tudi za manj obiskov pri zdravnikih družinske medicine, manj sprejemov v bolnišnico in manj obiskov urgentnih oddelkov.