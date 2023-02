Kakovostna informacija je ključ do zmage v sodobni vojni

V nadaljevanju preberite:

Grožnje hibridne narave so stvarnost in zadevajo vse sloje družb, na takšne grožnje pa se lahko učinkovito odzivajo le družbe v celoti, ker se države s svojim aparatom tovrstnim grožnjam ne zmorejo učinkovito upirati. Kibernetično bojišče je stopilo v ospredje, članice EU in Združene države Amerike so se doslej iz vojne v Ukrajini lahko že veliko naučile, največ pa se je naučila Kitajska, ocenjuje hrvaški obrambni strokovnjak Gordan Akrap.