Se »afriški Amazon« lahko kosa s kitajskima velikanoma Temu in Shein?

Skupina za spletno prodajo Jumia, ki so jo pred desetletjem poimenovali kar »afriški Amazon«, poskuša še vedno izžarevati lahkotni tehnološki optimizem, ki je zaznamoval njena zgodnja leta. »Stoodstotna Afrika, stoodstotni internet,« se ponašajo na spletni strani podjetja.

Toda odkar je bila Jumia leta 2019 z velikim pompom uvrščena na newyorško borzo – takrat je šlo za največjo afriško prvo javno ponudbo delnic (IPO) zunaj energetskega sektorja –, je podjetje drselo iz ene krize v drugo, saj se je bojevalo pod žarometi javnih trgov. Do novembra leta 2022 je Jumia izgubila zelo veliko denarja, cena delnice pa je od njene uvrstitve na borzo padla za okoli 70 odstotkov, medtem ko so se stopnjevali pomisleki o tem, ali bo podjetje sploh kdaj ustvarilo dobiček.