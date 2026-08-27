Kakšne bodo posledice smrti Ratka Mladića

Današnja smrt Ratka Mladića, arhitekta pokola v Srebrenici, v haaškem zaporu, kjer je zaradi vojnih zločinov preživljal dosmrtno kezen, njegovim žrtvam - tistim, ki so ga preživele - ne prinaša zadoščanja. Kljub temu, da je človek, ki je postal simbol genocida nad Bošnjaki, umrl, etnično in versko sovraštvo v Bosni in Hercegovini ostaja nerešen problem. Ela Porić FOTO: Jože Suhadolnik/Delo»Smrt Ratka Mladića ne spreminja ničesar v dejstvih, ki so bila ugotovljena in dokazana pred mednarodnimi sodišči. Ostaja genocid v Srebrenici, ostajajo tisoči ubitih, ostajajo uničene družine in ljudje, ki posledice njegovih zločinov živijo še danes,« je v odzivu na njegovo smrt za Delo poudarila Ela Porić, vodja spominskega programa 8372 živih spominov. »V letih, ko smo skupaj s sodelavci ...