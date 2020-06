Kakšne nevarnosti prinaša Hongkongu zakon o varnosti?

Stalni komite ljudskega kongresa LR Kitajske je danes soglasno sprejel zakon o nacionalni varnosti za Hongkong, o katerem so kitajski mediji zatrdili, da je »nov začetek« za nekdanjo britansko kolonijo in da ima že pred uveljavitvijo velik vpliv na hongkonško družbo. Zakon je še istega dne podpisal predsednik Xi Jinping. Na kaj se nanaša zakon?Podrobnosti v javnosti niso znane, iz uvodnikov partijskih glasil pa je mogoče razbrati, da bodo z zakonom preganjali politične aktiviste, o katerih je vodstvo v Pekingu prepričano, da delujejo za širjenje ameriškega vpliva v Hongkongu in poskuse spodkopavanja vsesplošne kitajske ...