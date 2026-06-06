Kakšni so Trumpovi nameni z Bosno in Hercegovino?

Med Združenimi državami Amerike in evropskimi državami se poglablja nesoglasje glede prihodnosti Bosne in Hercegovine, ki je izbruhnilo ob izbiri novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. ZDA so obtem opozorile, da bodo razmislile o svoji vlogi mirovnika v BiH, poroča Guardian.

Do spora je prišlo na zasedanju Sveta za izvajanje miru (PIC) v Sarajevu, telesa, ki nadzira izvajanje Daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995. ZDA so podprle italijanskega diplomata Antonia Zanardija Landija, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in večina evropskih držav podprle francoskega odposlanca za Zahodni Balkan Renéja Troccaza.

Ker so bili v iskanju soglasja neuspešni, je ameriško veleposlaništvo v Sarajevu sporočilo, da ZDA zaradi evropske neodločnosti in nezmožnosti PIC, da izpolni svojo nalogo, ponovno razmišljajo o svoji vlogi v trenutni mednarodni prisotnosti v Bosni in Hercegovini.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa se zavzema tudi za zmanjšanje pristojnosti visokega predstavnika pri uveljavljanju načel Daytonskega sporazuma. Ta je končal vojno, v kateri je umrlo približno 100.000 ljudi, vendar po mnenju številnih opazovalcev ni odpravil etničnih delitev v državi.

ZDA želijo okrepiti vpliv v Bosni

Čeprav ZDA v Bosni in Hercegovini nimajo več pomembnejše vojaške prisotnosti, imajo pomemben vpliv v Svetu za izvajanje miru in dvostranskih odnosov. PIC naj bi do konca meseca ponovno poskušal doseči soglasje o imenovanju novega visokega predstavnika.

Nekateri evropski uradniki menijo, da bi regija lahko imela koristi od zmanjšane ameriške vloge, saj se krepijo sumi glede namenov Trumpove vlade. Lani so ZDA odpravile sankcije proti Miloradu Dodiku, srbskemu secesionističnemu voditelju, ki uživa podporo Moskve. Poleg tega naj bi Washington pritiskal na odhajajočega visokega predstavnika Christiana Schmidta, naj odstopi, potem ko je proti Dodiku uvedel kazenske ukrepe zaradi spodkopavanja Daytonskega sporazuma.

Washington naj bi pritiskal na odhajajočega visokega predstavnika Christiana Schmidta, naj odstopi. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Obenem naj bi sorodniki in poslovni sodelavci Trumpa vse bolj iskali poslovne priložnosti v Bosni in Hercegovini. Aprila je tako predsednikov sin Donald Trump Jr. obiskal Banjo Luko kot gost Dodikovega sina.

Politični analitik za Balkan Jasmin Mujanović je za Guardian ocenil, da je ameriška administracija napačno ocenila svoj vpliv na evropske partnerje v PIC. Po njegovih besedah so ZDA pričakovale, da bodo evropske države sledile njihovi izbiri kandidata.

Po poročilih s srečanja v Sarajevu so ZDA Landija podpirale celo bolj od same Italije.

Kurt Bassuener iz organizacije Democratization Policy Council je ocenil, da ne gre zgolj za kadrovsko odločitev, temveč za širšo strateško usmeritev. Po njegovem mnenju ameriško stališče poleg ideoloških razlogov odraža tudi poslovne interese, usmerjene v pridobivanje koncesij in pogodb v regiji.