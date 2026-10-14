Kakšnega pljučnega raka ima papež? Zdravnica z Golnika pojasnjuje

Ob novici, da so papežu Leonu XIV. diagnosticirali pljučni adenokarcinom in mu kirurško odstranili manjšo tvorbo na pljučih, specialistka pnevmologije v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik doc. dr. Mateja Marc Malovrh pojasnjuje, kaj pomeni ta vrsta pljučnega raka, kako pogosto se pojavlja pri nekadilcih, zakaj ga lahko odkrijejo naključno in kaj pomeni kirurška odstranitev pljučnega režnja. Njeni odgovori so splošna strokovna pojasnila o bolezni in se ne nanašajo na zdravstveno stanje papeža, saj njegovega konkretnega primera ne pozna. Mateja Marc Malovrh: Pljučni rak v začetnem stadiju se pogosto odkrije naključno. FOTO: Osebni arhivKaj pomeni diagnoza pljučni adenokarcinom in kako se ta vrsta raka razlikuje od drugih oblik pljučnega raka? Pljučni adenokarcinom ...