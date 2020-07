Kalifornija bi po številu okužb lahko dohitela New York

Glavni poudarki:

• Včeraj na Hrvaškem 53 novih okužb, v Srbiji 279, v BiH 90

• V nedeljo so v Sloveniji do 24. ure evidentirali osem novih okužb.

• V ZDA okuženih že 3,36 milijona ljudi

6.47 V Kaliforniji zaradi širjenja novega koronavirusa uvajajo dodatne ukrepe

6.00 Predvidena aplikacija kljub zakonski podlagi za zdaj le prostovoljna

6.00 V nedeljo na območju Slovenije osem novih okužb

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do ponedeljka zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,36 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo skoraj 135.600. Zaradi hitrega širjenja koronavirusa v Kaliforniji, kjer so doslej potrdili 333.000 okužb, je tamkajšnji guvernerznova ukazal zapreti bare, restavracije in kinodvorane.Poleg Kalifornije, kjer je guverner v 30 najbolj prizadetih okrožjih dal zapreti tudi cerkve, frizerske salone in telovadnice, so nov epicenter okužb v ZDA Florida, Teksas in Arizona. Ob sedanjem trendu širjenja koronavirusa bi Kalifornija po številu okužb lahko dohitela New York, ki je najhujši udarec prestal marca, aprila in maja, sedaj pa se položaj tam umirja. Mesto New York v petek in soboto ni potrdilo nobenega primera smrti zaradi covida-19. V državi New York so potrdili več kot 402.000 okužb in 32.395 smrti zaradi covida-19.Po burnem sprejetju zakonodajne podlage, ki predvideva obvezno uporabo mobilne aplikacije v primeru odrejene karantene in okužbe s koronavirusom, vse kaže, da pri omenjeni obveznosti vlada – znano je, da je slednje zahteval predvsem predsednik vlade vsaj v začetku ne bo vztrajala . Za takšen korak so se odločili predvsem zaradi možnih zapletov, ki bi jih lahko prinesel razvoj obvezne mobilne aplikacije.V nedeljo so po podatkih, ki jih je objavila vlada , na območju Slovenije do 24. ure evidentirali osem novih okužb. Opravili so 440 testov. Hospitaliziranih je bilo 17 ljudi, eden med njimi v intenzivni negi. Prav tako eno osebo so iz bolnišnice odpustili.