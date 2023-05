Kalifornija, kdo bo tebe ljubil

V nadaljevanju preberite:

Iz San Francisca ne odhajajo le luksuzne trgovine, kot sta prehrambna Whole Foods ali tista z oblačili Nordstrom, bežijo tudi »ljudske«, kot sta Walmart in H&M, in morda je le še vprašanje časa, kdaj se jim bo pridružil Target. Lokalni mediji so poročali o kraji ali poskusu kraje v podružnici veleblagovnice v bližini okraja Mission, kjer zdaj v vitrine zaklepajo celo šampone in deodorante, vsakih deset minut. Upokojenka Jean, ki sem jo ustavila na ulici Valencia, mi je povedala, da ji San Francisco še naprej ustreza: »Tu sem že trideset let in bom ostala!«