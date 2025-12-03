Gostiteljica zabave mislila, da je slišala pokanje balonov, ne strelov

Po tragičnem koncu tedna v kalifornijskem mestu Stockton, kjer se je na otroški rojstnodnevni zabavi zgodila tragedija s strelnim orožjem, na plan prihajajo nove podrobnosti. V streljanju so umrli štirje ljudje: otroci, stari osem, devet in 14 let, ter 21-letni moški. Ranjenih je bilo najmanj enajst oseb, eden kritično. Skupaj je bilo na zabavi za drugi rojstni dan okoli sto ljudi.

Dogodek je pretresel mesto s 320.000 prebivalci, ki leži približno 130 kilometrov vzhodno od San Francisca. Policija še vedno išče osumljence in je sporočila, da je šlo morda za ciljani napad. Preiskovalci verjamejo, da je bilo vpletenih več strelcev, in poskušajo oblikovati opise osumljencev, piše Guardian.

Napadalci so še vedno na begu

Heather Brent, predstavnica šerifovega urada okrožja San Joaquin, je dejala, da so veseli vsake informacije, posnetkov, tudi govoric, ki bi jih lahko usmerile do storilcev. Za koristne informacije ponujajo tudi vse višjo nagrado. Županja Stocktona Christina Fugazi je dejala, da je bilo nasilje povezano s tolpami, vendar preiskovalci tega javno še niso potrdili. Dejala je, da bodo storilci ujeti »in da nikoli več ne bodo videli zunanjosti zaporniške celice. Če je v vas vsaj kanček človečnosti, se takoj predajte,« je dodala.

Čeprav je mesto v strahu, uradniki poudarjajo, da ni neposredne grožnje skupnosti. Medtem ko županja sumi, da je motiv povezan s tolpami, šerif okrožja San Joaquin Patrick Withrow opozarja, da je za takšne zaključke prezgodaj.

V nedeljo zvečer je dejal, da mora skupnost »pokazati, da takšnega vedenja – ko nekdo vstopi in pobija otroke – ne bo tolerirala«, ter ljudi pozval: »Povejte nam, kar veste.«

Županja Christina Fugazi FOTO: AFP

Mislila je, da so pokali baloni

Gostiteljica rojstnodnevne zabave je, kot poroča BBC, najprej mislila, da sliši pokanje balonov, ki jih je napihnila pred začetkom zabave za hčerko. A glasni poki, ki so odmevali po banketni dvorani, so bili v resnici streli, ki so nazadnje zahtevali štiri življenja. »Ne vem, kaj se je zgodilo. Še vedno sem povsem pretresena in izgubljena,« je povedala za AP.

Gostiteljica je povedala, da sta bili med ranjenimi tudi njena druga hči in sestrična ter trije prijatelji. Drugi gostje so se ravno pripravljali na večerjo, ko je napadalec ali več napadalcev vstopilo v dvorano z avtomatskim orožjem. Guardian navaja, da se je streljanje zgodilo, ko so se pripravljali na razrez torte.

Po navedbah policije se je streljanje začelo v notranjosti prostora, nato pa se nadaljevalo na ulici. Gostiteljica je dejala, da napadalca ni videla in da ne ve, kdo bi bil sposoben takšnega dejanja: »Zaslužijo si zapor. Zaslužijo si pekel,« je povedala za AP.

V ponedeljek je kalifornijski guverner Gavin Newsom odredil, da zastave na državnem kapitolu v Sacramentu visijo na pol droga, »v čast otrokom, za katerimi žalujejo, in v podporo skupnosti v njeni bolečini«.

Čeprav imena žrtev uradno še niso objavljena, so jih družinski člani in prijatelji začeli razkrivati na spletu in v medijih.

Bili so samo otroci na otroški zabavi

Oče ubitega 14-letnika je dejal, da je slišal strele, nato je strelec vstopil: »Obrnil sem se, pogledal sem ga in videl le, kako strelja, strelja, strelja, strelja.« Njegov sin je bil ustreljen tik nad srcem, sestro pa je oplazila krogla. »Sin se je plazil po tleh, poskušal sem ga oživljati. Bil je bister, ljubljen, obetaven najstnik. Igral je košarko in nogomet.

»Ni bil vpleten v nobeno tolpno dejavnost. Edina ‘napaka’ tega dobrega fanta je bila, da se je znašel na napačnem kraju ob napačnem času. Bil je samo otrok na otroški zabavi.«

Osemletnica, še ena žrtev napada, bi konec meseca praznovala deveti rojstni dan. »Bila je tretješolka na Aspire Apex Academy, kjer je blestela v učnem in obšolskem delu. Rada je plesala, pela in risala. Imela je vijolični pas v karateju in oboževala je gibanje. Bila je svetla točka v življenju vseh okoli sebe, najnežnejša duša. ‘Zaslužila bi si otroštvo, polno smeha, šole, karateja, družinskega časa in sanj … ne tega.',« so o njej zapisali svojci.

Identiteto umrlega je potrdila tudi družina 21-letnika, ustreljen je bil v vrat. Bil je prijatelj očeta slavljenke. Njegov brat je za Los Angeles Times dejal, da mu je brat »umrl v rokah«.

Po navedbah policije se je streljanje začelo v notranjosti prostora, nato pa se nadaljevalo na ulici. FOTO: AFP

Med ranjenimi v streljanju je bila tudi aktivistka. »Je dolgoletna zagovornica preprečevanja nasilja v mestu, ki je svoje življenje posvetila varnejšemu Stocktonu. Zato je pretresena,« je za Sacramento Bee povedal nekdanji župan Michael Tubbs.