Kalifornija: v strmoglavljenju bombnika B-52 umrlo osem ljudi

V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek zjutraj po krajevnem času umrlo vseh osem ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

Kot navaja BBC, se je nesreča zgodila v ponedeljek ob 11.20 po lokalnem času, ko je bilo letalo na rutinskem poletu za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga takoj po vzletu zagorelo in strmoglavilo.

B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega vzroka strmoglavil in eksplodiral. FOTO: Abc Affiliate Kabc via/Reuters

Ob strmoglavljenju se je v zrak dvignil velik oblak črnega dima, ki ga je bilo mogoče videti več kilometrov daleč, piše BBC. Letalska baza Edwards leži približno 160 kilometrov severno od Los Angelesa, v puščavi Mojave.

Polkovnik James Hayes je po poročanju BBC posadko opisal kot »mešano ekipo vojaškega osebja, civilnih uslužbencev vlade in vladnih pogodbenikov«, dejal je, da so izgubili osem velikih Američanov. Iz baze so že pred tem sporočili, da prvi znaki kažejo, da nesreče »ni bilo mogoče preživeti«.

FOTO: Henry Nicholls/AFP

The Buff Boeing B-52 stratofortress ameriška vojska uporablja od petdesetih let prejšnjega stoletja in je eno najstarejših vojaških letal ZDA. Letalo ima vzdevek »the Buff«, kar je deloma okrajšava za »Big Ugly Fat«. Težki bombnik z dolgim dosegom, ki običajno prevaža petčlansko posadko, lahko prevaža do 32 ton bomb in drugega streliva. Letalo so uporabljali tudi med vojno proti Iranu. Bombnik podjetja Boeing ni več v proizvodnji od leta 1962, čeprav so ga s številnimi pobudami za podaljšanje življenjske dobe posodobili in ohranili v delujočem stanju. Letalo se lahko oskrbuje z gorivom med letom, kar mu omogoča potencialno neomejen doseg za napade. To je v času hladne vojne, v obdobju vzajemno zagotovljenega uničenja sredi 20. stoletja, Združenim državam zagotavljalo t. i. »jedrski dežnik«.

Hayes je na popoldanskem novinarskem brifingu povedal, da so v postopku obveščanja najbližjih sorodnikov članov posadke, njihova imena pa bodo objavljena dan kasneje.

Iz Boeinga so v ločeni izjavi potrdili, da sta bila med osebami na krovu tudi dva njihova zaposlena in da je podjetje v stiku z njunima družinama.

Operacije v bazi so začasno ustavili

Po Hayesovih besedah je bila nesreča »v celoti omejena« na območje letalske baze Edwards, in sicer na vzletno-pristajalno stezo. Operacije v bazi so začasno ustavili.

Vzrok nesreče še ni znan. Zakaj je bombnik strmoglavil, bodo ugotovili po nizu raziskav, ki pa bi lahko trajale do 30 dni, dodatne analize vzrokov pa celo več kot šest mesecev, je dodal Hayes.

Letalska baza Edwards leži približno 160 kilometrov severno od Los Angelesa, v puščavi Mojave. FOTO: ALERTCalifornia/Handout/Reuters

Po nesreči so se odzvali tudi predstavniki politike. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je dogodek označil za tragičnega in izrazil sožalje svojcem žrtev ter skupnosti baze Edwards. Sožalje so izrekli tudi kongresniki Vince Fong, Jay Obernolte in Lisa McClain, ki so poudarili podporo družinam umrlih, pripadnikom baze in reševalnim ekipam.