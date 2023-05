Kaliningrad bodo imenovali s poljskim imenom

Rusko eksklavo Kaliningrad, ki leži med Poljsko in Litvo, bodo v poljskih uradnih dokumentih odslej imenovali s starim poljskim imenom Krolewiec, je danes sporočila poljska vlada. Moskva je odločitev označila za norost in sovražen ukrep.

Poljski minister za razvoj Waldemar Buda je ob sklicevanju na priporočilo pristojne nacionalne komisije dejal, da bodo Kaliningradu vrnili poljsko ime Krolewiec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Na Poljskem ne želimo rusifikacije, zato smo se odločili, da Kaliningrad in njegovo regijo poimenujemo v našem jeziku,« je dejal in napovedal, da bodo to zgodovinsko ime uporabljali v uradnih dokumentih in zemljevidih.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov se je nemudoma odzval z besedami, da na Poljskem ne gre več za rusofobijo, temveč »za procese, ki mejijo na norost«. »To Poljski ne prinaša nič dobrega. To niso samo neprijazni ukrepi, temveč sovražni,« je dejal.

Mesto, ki ga je leta 1255 ustanovil Tevtonski viteški red, je bilo prestolnica Prusije. Poimenovali so ga Conigsberg v čast češkemu kralju Otokarju II., ki se je udeležil križarskih pohodov v regiji, nato pa v nemško Königsberg, poljsko Krolewiec, litovsko Karaliaucius in rusko Korolewiets.

Leta 1946, ko si je Sovjetska zveza kot nadomestilo za uničenje in izgube med drugo svetovno vojno priključila to mesto ob Baltskem morju, ga je poimenovala Kaliningrad po predsedniku prezidija vrhovnega sovjeta Sovjetske zveze Mihailu Kalininu.

Buda je danes še izpostavil, da dejstvo, da je veliko mesto blizu poljske meje dobilo ime po Kalininu, »zločincu, ki je bil soodgovoren za odločitev o množični usmrtitvi poljskih častnikov v Katinskem gozdu leta 1940, na Poljskem vzbuja negativna čustva«.

V Katinskem gozdu blizu Smolenska je namreč sovjetska politična policija aprila 1940 na ukaz Stalina ubila skoraj 22.000 poljskih vojnih ujetnikov, večinoma častnikov in intelektualcev. Moskva je pokol vrsto let zanikala, priznala pa šele v 90. letih prejšnjega stoletja.