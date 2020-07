Kam je izginila Greta

Dve stoletji nazaj je francoski filozof in matematik Auguste Comte zapisal pomembno dejstvo, in sicer, da je vse relativno in zgolj to je absolutno. Albert Einstein pa je kasneje v začetku prejšnjega stoletja to matematično elegantno razvil in zapisal v svoji splošni teoriji relativnosti. Od tistega trenutka dalje se je pojem relativnosti globoko usidral v družbeni diskurz. Se je pa človek verjetno zavedal relativnosti svojega bivanja že takrat, ko se je prvič zavedal samega sebe in okolja, ki ga obdaja. Še posebej to velja za relativnost časa.Verjetno vsakdo pozna občutek, kako počasi »teče« čas, če mora zadovoljiti kako ...