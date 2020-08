Kam je odšel Juan Carlos?

Kralj Filip VI. in kraljica Leticija med obiskom Kanarskih otokov med turnejo po Španiji. Foto: Borja Suarez/Reuters

Dvig podpore

Načrt je bil zajeziti požar in zaščititi načeto podobo vrhovne španske institucije. Odhod v finančne škandale pogreznjenega kraljaiz Španije naj bi zmanjšal pritisk na aktualnega monarha, a je pomanjkanje informacij o njegovem »izgnanstvu« spodbudilo tudi nekatere kritične republikanske glasove, ki opozarjajo na netransparentnost kraljeve družine. Odkar je v ponedeljek sporočil, da zapušča Španijo , se vrstijo ugibanja, kje je 82-letni zaslužni kralj, ki je prevzel prestol od diktatorja Franca leta 1975, pripomogel k demokratični tranziciji in abdiciral leta 2014. Za republikanski del javnosti ni nič manj pomembno vprašanje, kdo je financiral njegovo pot, bivanje in ne nazadnje varovanje. Kraljeva hiša se je zavila v molk, predsednik vlade, ki je podprl monarhovo potezo, pa je v začetku tedna zatrdil, da ni seznanjen s podrobnostmi odhoda.Po poročanju španskih medijev naj bi Juan Carlos v nedeljo, dan prej, preden je o svoji nameri uradno obvestil sina, odpotoval iz Madrida v Galicijo in pozneje prečkal špansko-portugalsko mejo. Preostanek poti je za zdaj predmet ugibanj. Po navedbah nekaterih virov naj bi nekaj časa preživel v razkošnem in ekskluzivnem resortu dolgoletnega prijatelja v Dominikanski republiki, drugi omenjajo sosednjo Portugalsko, predvsem Estoril, kjer je Juan Carlos z družino živel v izgnanstvu do vrnitve v Madrid leta 1948, in posestvo Quinta do Peru blizu Setúbala. Prav tako ni znano, kako dolgo bo v samoizgnanstvu. Po poročanju katalonske La Vanguardie naj bi sporočil prijateljem, da ni na počitnicah niti ne zapušča Španije in da je njegova odsotnost začasna.Španska monarhija se že dlje časa trudi izboljšati načeto podobo in oddaljiti Filipa VI . od nekaterih vidnih članov zaradi očitkov o finančnih malverzacijah in drugih nedoslednosti. Odhod Juana Carlosa se je kljub glasnim republikanskih kritikam, sodeč po anketi, ki jo je danes objavilo spletišče El Español, za zdaj pokazal za korak v pravo smer. Če je še julija več Špancev (49,3 odstotka) pred monarhijo izbralo republiko, se je ta teden podpora monarhični ureditvi zvišala za šest odstotnih točk na 54,9. Republiki so najbolj naklonjeni volivci skrajno leve stranke Unidas Podemos in socialistov (PSOE) ter mlajši od 30 let.A tudi če bi se protimonarhični sentiment okrepil, ni pričakovati spremembe državne ureditve. Takšne ustavne reforme so v Španiji ob trenutnih parlamentarnih silnicah skoraj neverjetne.