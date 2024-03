Kamala Harris opozorila na slabe razmere in pozvala k več pomoči Gazi

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v nedeljo izpostavila izjemno slabe humanitarne razmere na območju Gaze in pozvala tako gibanje Hamas kot Izrael, naj sprejmeta dogovor o šesttedenskem premirju v zameno za izpustitev talcev. Obenem je kritizirala Izrael zaradi nezadostnih dobav pomoči Palestincem.

»Zaradi izjemnega trpljenja v Gazi mora biti sklenjeno takojšnje premirje za najmanj šest tednov. Dogovor bo rešil talce in priskrbel pomembno količino pomoči. Hamas trdi, da želi prekinitev ognja. Dogovor je na mizi in Hamas ga mora sprejeti,« je med obiskom Alabame dejala podpredsednica ZDA.

Najostrejša kritika doslej

Opozorila je, da v Gazi ljudje stradajo, in poudarila, da mora izraelska vlada bistveno povečati pretok pomoči. »Nobenih izgovorov. Odpreti mora dodatne mejne prehode in ne sme uvajati nepotrebnih omejitev za razdeljevanje pomoči,« je v doslej najostrejši kritiki Izraela s strani ameriške vlade dejala Harrisova.

»Umrlo je preveč nedolžnih Palestincev. Ljudje, ki so le želeli priti do hrane za svoje družine, potem ko na sever Gaze več tednov ni prišla nobena pomoč, so naleteli na strele in kaos,« je dejala o četrtkovem nasilju pri razdeljevanju pomoči v Gazi.

Vendar pa je ponovila, da mora biti grožnja, ki jo palestinsko islamistično gibanje Hamas predstavlja izraelski varnosti, odstranjena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kamala Harris je opozorila, da v Gazi ljudje stradajo, in poudarila, da mora izraelska vlada bistveno povečati pretok pomoči. FOTO: AFP

Izrael v pogajanjih za zdaj ne sodeluje

Izrael je po navedbah ameriških uradnikov načeloma sprejel predlog dogovora s Hamasom, ki predvideva šesttedensko prekinitev sovražnosti in izpustitev najbolj ranljivih talcev Hamasa. Vendar pa Izrael na pogajanjih v Kairu za zdaj ne sodeluje, češ da Hamas ne ponuja zagotovil glede usode talcev.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra lani iz Gaze napadli Izrael, pri čemer je umrlo 1160 ljudi, zajeli pa so še okrog 250 talcev, od katerih jih v Gazi ostaja okrog 130. Umrlo naj bi jih 31.

Izraelski odgovor z ofenzivo v Gazi je medtem po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi zahteval že 30.410 življenj, večinoma žensk in otrok. V Gazi vlada veliko pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin.

Bela hiša je v nedeljo potrdila, da bo Harrisova danes sprejela izraelskega ministra brez resorja Benija Ganca, ki se bo srečal tudi z državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom in svetovalcem za nacionalno varnost Jakom Sullivanom.

Nekdanji obrambni minister in politični rival premiera Benjamina Netanjahuja Ganc vodi sredinsko stranko Nacionalne enotnosti, ki je po napadu Hamasa vstopila v Netanjahujevo krizno vlado narodne enotnosti – vojni kabinet.