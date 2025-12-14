Kambodža zaradi spopadov s Tajsko zaprla mejne prehode

Tajska in Kambodža kljub mednarodnim prizadevanjem za posredovanje v njunem medsebojnem konfliktu nadaljujeta spopade na obmejnem območju. Kambodža je zaradi spopadov zaprla mejne prehode s Tajsko, ki je potrdila prvo smrtno žrtev med civilisti. Na obeh straneh meje je razseljenih več sto tisoč ljudi.

Kambodža je v soboto po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začasno ustavila kopenski promet na meji s Tajsko, medtem ko so se najnovejši spopadi med sprtima sosedama nadaljevali tudi danes, že sedmi dan.

Kot je sporočilo notranje ministrstvo v Phnom Penhu, se je kamboška vlada odločila, da bo do nadaljnjega popolnoma ustavila vstope in izstope na vseh mejnih prehodih med Kambodžo in Tajsko. Odločitev je po navedbah vlade namenjena zaščiti civilistov.

Tajska pa je danes poročala o prvi smrtni žrtvi med civilisti v tednu dni trajajočih spopadov. Po podatkih tajske vojske je bil zaradi šrapnelov ubit moški, potem ko so kamboške sile izstrelile rakete na civilno območje, poroča AFP.

Doslej je bilo med spopadi na obeh straneh ubitih najmanj 27 ljudi, med njimi tudi 15 tajskih vojakov in enajst kamboških civilistov. Ranjenih je več kot 200 ljudi.

Zaradi konflikta, v jedru katerega je spor o razmejitvi vzdolž 800-kilometrske meje med Tajsko in Kambodžo, je razseljenih približno 800.000 ljudi v obmejnih provincah obeh držav.

Mednarodna prizadevanja doslej niso uspela ustaviti napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek po pogovoru s premierjema Tajske in Kambodže na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da sta se državi dogovorili o končanju spopadov, ki so ponovno izbruhnili po oktobrskem podpisu mirovnega sporazuma v Kuala Lumpurju, sklenjenim z njegovim posredovanjem.

Vendar pa je tajski premier Anutin Čarnvirakul v soboto dejal, da je Trumpu povedal, da Tajska ni agresor in da mora Kambodža dokazati, da je umaknila svoje sile in odstranila kopenske mine z meje, preden bo premirje mogoče.

Tajska in Kambodža sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni meji in se medsebojno obtožujeta tudi za tokratno obnovitev spopadov.