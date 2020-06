Kamena doba na Himalaji

Med kitajskimi in indijskimi četami, ki se spopadajo v dolini reke Galwan (na himalajskem območju Ladakh) ni bila izstreljena niti ena krogla, a je bilo kljub temu ubitih najmanj 20 indijskih in neznano število kitajskih vojakov. Obmetavali so se kamenjem, se pretepali z železnimi palicami in drug druge pehali v prepad. Zdaj bodo morali vrhovni voditelji obeh sil, ki se imata za najstarejši živi civilizaciji, končati krizo, ki traja že od začetka maja in ki očitno ne more pripeljati do kakršne koli že rešitve zaostalega problema razmejitve med državama.Do spopada je prišlo v bližini jezera Pangong na območju Aksai Chin. Obe ...