Kamenje in palice zamenjali za gospodarske ukrepe

Istega dne, ko je Indija po številu okuženih s koronavirusom prehitela Rusijo in se s skoraj 700.000 primeri covida-19 na globalnem seznamu uvrstila na neslavno tretje mesto, so pogajanja med vojaškimi poveljniki Indije in Kitajske pripeljala do prvih rezultatov in začel se je umik vojske s sporne himalajske meje.V trenutku, ko so strokovnjaki z obeh strani na ves glas zakričali, da je zdaj čas za sodelovanje dveh velikih sil v boju proti pandemiji, pa se je med njima začela drugačna vrsta vojne.Indija je odprla fronto gospodarskega bojkota kitajskega blaga, turistov, naložb in celo aplikacij za mobilne telefone. Ta spopad pa utegne ...