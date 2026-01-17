Kamni za vratom utrujene energetike se kopičijo

Energetskim podjetjem v Bosni in Hercegovini so začeli obračunavati takso za ogljične izpuste. Čeprav so v panogi, ki še vedno izrazito sloni na premogu, za novo obremenitev vedeli že dolgo, pristojne skrbi, kaj bo s konkurenčnostjo te panoge. Kako lahko energetika spet postane gonilo izvoza, koliko bodo državo stali ogljični izpusti in kako jih tepejo stare obveznosti do Slovenije, nam je pojasnil vodilni energetski strokovnjak v državi.

S prvim januarjem je v Bosni in Hercegovini začel veljati evropski mehanizem za omejevanje ogljičnih izpustov CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), ki državam članicam Evropske unije omogoča zaračunavanje nadomestil za izdelke, ki prihajajo iz tretjih držav in so proizvedeni z velikimi izpusti ogljikovega dioksida. To pomeni, da izvoznike iz BiH, ki ustvarijo več izpustov, obremeni višje nadomestilo, kar zmanjša njihovo konkurenčnost na evropskem trgu. Elektroenergetski sektor, ki je v BiH izrazito močen in je tradicionalno veljal za motor izvoza in gospodarstva te države, se je zaradi velike odvisnosti od premoga znašel pred resnimi izzivi.