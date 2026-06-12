Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

Po tem, ko je v zadnjem času vse glasnejša razprava v svetu o prepovedi družbenih omrežjih za otroke oz. mladostnike, je zdaj Kanada predlagala prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke in najstnike, mlajše od 16 let, podobno zakonu, ki ga je konec lanskega leta sprejela Avstralija.

Predlagani zakon prihaja pred vrhom skupine G7 prihodnji teden, kjer naj bi voditelji razpravljali tudi o umetni inteligenci, predvsem o tem, kako otroke zaščititi pred tveganji generativnih orodij, kot so klepetalni roboti, ter kako tehnološka podjetja zavezati k večji odgovornosti za varnost mladoletnih uporabnikov.

V nasprotju z avstralskim zakonom bi se sicer tehnološka podjetja kanadski prepovedi izognila, če bi dokazala, da imajo politike za zmanjševanje škode za mladoletnike, piše BBC.

Zakon vključuje obsežne ukrepe za regulacijo klepetalnih robotov z umetno inteligenco in omejevanje »škodljivih vsebin« na spletu. Zakon bi ustanovil Kanadsko komisijo za digitalno varnost, ki bi bil neodvisni regulator za nadzor tehnoloških podjetij in bi z njimi komuniciral o izpolnjevanju obveznosti glede varnosti otrok na spletu.

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Prednostna naloga kanadske vlade

Kanadski predlog zakona – zakon o varnih družbenih omrežjih – je v sredo v spodnji dom parlamenta vložil minister za kulturo Marc Miller. Kot je dejal v začetku tedna, je sprejetje tega zakona prednostna naloga kanadske vlade, češ da »otroci umirajo«: »Sprejeli bomo vse razumne ukrepe, da bodo otroci v tej državi varni.«

Pritisk na Kanado, da sprejme zakonodajo o spletni varnosti, se je stopnjeval po tem, ko prejšnji liberalni vladi dvakrat ni uspelo uveljaviti takšnega zakona.

Po streljanju

Varnost umetne inteligence je v Kanadi v ospredju po smrtonosnem februarskem streljanju v šoli v Britanski Kolumbiji, pri katerem je bilo razkrito, da je 18-letni osumljenec več mesecev pred napadom uporabljal chatgpt za pogovore o nasilju z orožjem. Ubitih je bilo osem ljudi, med njimi šest majhnih otrok.

OpenAI se je odtlej znašel pod kritikami, ker osumljenčevega računa ni prijavil policiji, izvršni direktor Sam Altman pa je družinam žrtev poslal pisno opravičilo.

V Kanadi sicer, kot poroča BBC, ni širokega soglasja o tem, ali naj Kanada sprejme zakonodajo o škodljivih spletni vsebinah. Nekatere skupine za svobodo govora trdijo, da bi bilo treba to vprašanje obravnavati v okviru obstoječih zakonov kanadskega kazenskega zakonika.

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Besedilo na novo predlaganega zakona C-34 navaja sedem kategorij »škodljivih vsebin«, med njimi vsebine, ki ustrahujejo otroka, spodbujajo sovraštvo ali pozivajo k nasilju. Za najhujše kršitve bi podjetjem grozila kazen do deset milijonov kanadskih dolarjev, kar je približno 6,2 milijona evrov, oziroma do treh odstotkov njihovih svetovnih bruto prihodkov – uporabil bi se znesek, ki je višji.

Združeno kraljestvo preučuje prepoved družbenih omrežij

Podobne zakone so že sprejele druge države, med njimi Združeno kraljestvo z zakonom o spletni varnosti, pa tudi Francija in Nova Zelandija. Združeno kraljestvo naj bi prihodnji teden napovedali prepoved za mlajše od 16 let. V Grčiji naj bi januarja začela veljati prepoved za otroke, mlajše od 15 let.

Starši v Avstraliji: Otroci so še vedno na družbenih omrežjih Avstralija je pred šestimi meseci postala prva država, ki je mladim najstnikom in otrokom prepovedala dostop do družbenih omrežij, čeprav je bila odtlej deležna kritik, da prepoved ni učinkovita. Zakon mlajšim od 16 let prepoveduje ustvarjanje novih računov na platformah, kot so instagram, facebook in tiktok. Prav tako je deaktiviral že obstoječe račune. Družbenim omrežjem za resne ali ponavljajoče se kršitve grozijo globe do 49,5 milijona avstralskih dolarjev, kar je približno 32 milijonov ameriških dolarjev. Zakon določa, da morajo podjetja sprejeti »razumne ukrepe«, da otrokom preprečijo uporabo svojih platform, pri čemer naj bi uporabila več tehnologij za preverjanje starosti, kot so osebni dokumenti ter prepoznava obraza ali glasu. Toda v nedavni raziskavi avstralske vlade med starši jih je približno 70 odstotkov dejalo, da so njihovi otroci še vedno na družbenih omrežjih. Mnogi so povedali tudi, da platforme njihovih otrok po sprejetju zakona niso pozvale k preverjanju starosti. Avstralska vlada je sporočila, da je začela pet preiskav zaradi domnevnega nespoštovanja zakonodaje, med drugim proti facebooku, instagramu, snapchatu in tiktoku.

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Sara Austin, katere organizacija Children First Canada se že dolgo zavzema za zakon o preprečevanju škodljivih posledic spleta, je dejala, da bi lahko bila kanadska odločitev, da vključi izjemo, pozitivna, saj podjetjem ponuja spodbudo za sprejetje boljših varnostnih politik na splošno. To po njenih besedah »ne bo koristilo le otrokom, temveč tudi vsem Kanadčanom«, ki uporabljajo te platforme.

Austinova je dodala, da Kanada pri obravnavi spletne varnosti zaostaja za primerljivimi državami, vendar upa, da bo predlagani zakon priložnost za postavitev zgleda pred vrhom skupine G7.