  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

    Tehnološka podjetja bi se prepovedi lahko izognila, če bi dokazala, da imajo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov.
    Besedilo na novo predlaganega zakona C-34 navaja sedem kategorij »škodljivih vsebin«, med njimi vsebine, ki ustrahujejo otroka, spodbujajo sovraštvo ali pozivajo k nasilju. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Besedilo na novo predlaganega zakona C-34 navaja sedem kategorij »škodljivih vsebin«, med njimi vsebine, ki ustrahujejo otroka, spodbujajo sovraštvo ali pozivajo k nasilju. FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    12. 6. 2026 | 09:32
    12. 6. 2026 | 09:44
    5:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Po tem, ko je v zadnjem času vse glasnejša razprava v svetu o prepovedi družbenih omrežjih za otroke oz. mladostnike, je zdaj Kanada predlagala prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke in najstnike, mlajše od 16 let, podobno zakonu, ki ga je konec lanskega leta sprejela Avstralija.

    Predlagani zakon prihaja pred vrhom skupine G7 prihodnji teden, kjer naj bi voditelji razpravljali tudi o umetni inteligenci, predvsem o tem, kako otroke zaščititi pred tveganji generativnih orodij, kot so klepetalni roboti, ter kako tehnološka podjetja zavezati k večji odgovornosti za varnost mladoletnih uporabnikov.

    V nasprotju z avstralskim zakonom bi se sicer tehnološka podjetja kanadski prepovedi izognila, če bi dokazala, da imajo politike za zmanjševanje škode za mladoletnike, piše BBC.

    image_alt
    Avstralija otrokom postavila meje, kaj pa Slovenija?

    Zakon vključuje obsežne ukrepe za regulacijo klepetalnih robotov z umetno inteligenco in omejevanje »škodljivih vsebin« na spletu. Zakon bi ustanovil Kanadsko komisijo za digitalno varnost, ki bi bil neodvisni regulator za nadzor tehnoloških podjetij in bi z njimi komuniciral o izpolnjevanju obveznosti glede varnosti otrok na spletu.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Prednostna naloga kanadske vlade

    Kanadski predlog zakona – zakon o varnih družbenih omrežjih – je v sredo v spodnji dom parlamenta vložil minister za kulturo Marc Miller. Kot je dejal v začetku tedna, je sprejetje tega zakona prednostna naloga kanadske vlade, češ da »otroci umirajo«: »Sprejeli bomo vse razumne ukrepe, da bodo otroci v tej državi varni.«

    Pritisk na Kanado, da sprejme zakonodajo o spletni varnosti, se je stopnjeval po tem, ko prejšnji liberalni vladi dvakrat ni uspelo uveljaviti takšnega zakona.

    image_alt
    Zasvojenost z zasloni: telefon je kot duda za odrasle

    Po streljanju

    Varnost umetne inteligence je v Kanadi v ospredju po smrtonosnem februarskem streljanju v šoli v Britanski Kolumbiji, pri katerem je bilo razkrito, da je 18-letni osumljenec več mesecev pred napadom uporabljal chatgpt za pogovore o nasilju z orožjem. Ubitih je bilo osem ljudi, med njimi šest majhnih otrok.

    OpenAI se je odtlej znašel pod kritikami, ker osumljenčevega računa ni prijavil policiji, izvršni direktor Sam Altman pa je družinam žrtev poslal pisno opravičilo.

    V Kanadi sicer, kot poroča BBC, ni širokega soglasja o tem, ali naj Kanada sprejme zakonodajo o škodljivih spletni vsebinah. Nekatere skupine za svobodo govora trdijo, da bi bilo treba to vprašanje obravnavati v okviru obstoječih zakonov kanadskega kazenskega zakonika.

    FOTO: Samuel Boivin Nurphoto/AFP
    FOTO: Samuel Boivin Nurphoto/AFP

    Besedilo na novo predlaganega zakona C-34 navaja sedem kategorij »škodljivih vsebin«, med njimi vsebine, ki ustrahujejo otroka, spodbujajo sovraštvo ali pozivajo k nasilju. Za najhujše kršitve bi podjetjem grozila kazen do deset milijonov kanadskih dolarjev, kar je približno 6,2 milijona evrov, oziroma do treh odstotkov njihovih svetovnih bruto prihodkov – uporabil bi se znesek, ki je višji.

    Združeno kraljestvo preučuje prepoved družbenih omrežij

    Podobne zakone so že sprejele druge države, med njimi Združeno kraljestvo z zakonom o spletni varnosti, pa tudi Francija in Nova Zelandija. Združeno kraljestvo naj bi prihodnji teden napovedali prepoved za mlajše od 16 let. V Grčiji naj bi januarja začela veljati prepoved za otroke, mlajše od 15 let.

    Starši v Avstraliji: Otroci so še vedno na družbenih omrežjih

    Avstralija je pred šestimi meseci postala prva država, ki je mladim najstnikom in otrokom prepovedala dostop do družbenih omrežij, čeprav je bila odtlej deležna kritik, da prepoved ni učinkovita. Zakon mlajšim od 16 let prepoveduje ustvarjanje novih računov na platformah, kot so instagram, facebook in tiktok. Prav tako je deaktiviral že obstoječe račune.

    Družbenim omrežjem za resne ali ponavljajoče se kršitve grozijo globe do 49,5 milijona avstralskih dolarjev, kar je približno 32 milijonov ameriških dolarjev. Zakon določa, da morajo podjetja sprejeti »razumne ukrepe«, da otrokom preprečijo uporabo svojih platform, pri čemer naj bi uporabila več tehnologij za preverjanje starosti, kot so osebni dokumenti ter prepoznava obraza ali glasu.

    Toda v nedavni raziskavi avstralske vlade med starši jih je približno 70 odstotkov dejalo, da so njihovi otroci še vedno na družbenih omrežjih. Mnogi so povedali tudi, da platforme njihovih otrok po sprejetju zakona niso pozvale k preverjanju starosti.

    Avstralska vlada je sporočila, da je začela pet preiskav zaradi domnevnega nespoštovanja zakonodaje, med drugim proti facebooku, instagramu, snapchatu in tiktoku.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Sara Austin, katere organizacija Children First Canada se že dolgo zavzema za zakon o preprečevanju škodljivih posledic spleta, je dejala, da bi lahko bila kanadska odločitev, da vključi izjemo, pozitivna, saj podjetjem ponuja spodbudo za sprejetje boljših varnostnih politik na splošno. To po njenih besedah »ne bo koristilo le otrokom, temveč tudi vsem Kanadčanom«, ki uporabljajo te platforme.

    Austinova je dodala, da Kanada pri obravnavi spletne varnosti zaostaja za primerljivimi državami, vendar upa, da bo predlagani zakon priložnost za postavitev zgleda pred vrhom skupine G7.

    Sorodni članki

    Novice  |  Okolje
    Oglaševanje prehranskih izdelkov

    Spletni vplivneži: plačane promocije pod krinko prijateljskih nasvetov

    Oznaka, da gre za oglas, je premalo vidna. Najpogostejši so oglasi za beljakovinske izdelke in probiotike.
    Maja Prijatelj Videmšek 26. 5. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kriminal na svetu

    Trinajstletnik s pametnim telefonom je že naletel na pornografijo

    Policija je okoli petstotim svetovalnim delavcem predavala o kriminalu na spletu, saj so žrtve in domnevni storilci večinoma mladoletni.
    Špela Kuralt 4. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Ali prepoved res ščiti otroke ali jim krati pravico do informacij

    Do poletja naj bi bilo znano, ali bo tudi največja članica EU prepovedala družbena omrežja za otroke in mladostnike.
    Barbara Zimic 24. 2. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pogovor s poslanko francoskega parlamenta

    Otrokom je treba vrniti pravico, da so otroci

    Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let v Franciji temelji na previdnostnem načelu in nujnosti varovanja zdravja mladih.
    Nina Gostiša 19. 2. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Družbena omrežja

    Ob omejitvah nujna tudi gradnja odnosov

    Otroci in mladostniki še nimajo v celoti razvitih kognitivnih in socialno-čustvenih zmožnosti za varno in kritično uporabo družbenih omrežij.
    Tomica Šuljić 18. 2. 2026 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalne platforme

    Od Snapchata do pornografije: katere digitalne nevarnosti bo država omejila za mladostnike

    Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pričelo postopke priprave zakonskih podlag za omejitev uporabe družbenih omrežij za otroke in najstnike
    Tomica Šuljić 18. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
    10. 6. 2026 | 17:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Medijske toplice

    Namesto večmilijonske investicije nevarne ruševine

    Lastnik Medijskih toplic Marjan Krajnc je pred štirimi leti napovedal obsežno investicijo, ki se ni nikoli uresničila, zdaj se je zavil v molk.
    Manja Pušnik 11. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Nov udarec za Tadeja Pogačarja pred dirko po Franciji

    Slovenski kolesarski šampion je med zaključnimi pripravami za Tour izvedel naslednjo slabo novico.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DONOSNO

    Na večerjo in po svežo energijo: vprašanje, ki spreminja turizem

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Poslovna konferenca

    Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

    Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Konferenca Mobilne tehnologije 2026

    Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

    Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
    Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2026

    Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

    Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
    10. 6. 2026 | 12:06
    Preberite več

    Več iz teme

    družbena omrežjaKanadaprepovedzakonumetna inteligenca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Video komentar

    Kako je začel Infantino, kako se je odzval Čeferin? (VIDEO)

    Voditelj Rok Tamše in urednik Delove športne redakcije sta komentirala prvo dejanje na svetovnem prvenstvu v nogometu.
    Jernej Suhadolnik, Rok Tamše 12. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po hišnih preiskavah

    Župan Balažic odstopil zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom

    Do jesenskih lokalnih volitev bo občino vodil podžupan Janez Vidic, so sporočili z občine Moravče.
    12. 6. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Uspehi

    Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

    V sodelovanju z Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lasten klinični produkt PlanOne, ki že ima FDA odobritev.
    Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Regulacija družbenih omrežij

    Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

    Tehnološka podjetja bi se prepovedi lahko izognila, če bi dokazala, da imajo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov.
    12. 6. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razstava

    Darila državi: italijanski krožnik, madžarska sova in vreča babnopoljskega mraza

    Predmeti, ki jih prejmejo predsedniki, so prav tako pričevalci slovenske državnosti, sporoča razstava v muzeju novejše zgodovine. Na ogled je do 6. decembra.
    Simona Bandur 12. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Uspehi

    Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

    V sodelovanju z Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lasten klinični produkt PlanOne, ki že ima FDA odobritev.
    Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Regulacija družbenih omrežij

    Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

    Tehnološka podjetja bi se prepovedi lahko izognila, če bi dokazala, da imajo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov.
    12. 6. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razstava

    Darila državi: italijanski krožnik, madžarska sova in vreča babnopoljskega mraza

    Predmeti, ki jih prejmejo predsedniki, so prav tako pričevalci slovenske državnosti, sporoča razstava v muzeju novejše zgodovine. Na ogled je do 6. decembra.
    Simona Bandur 12. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo