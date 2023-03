Kanada in ZDA za še tesnejše sodelovanje

V nadaljevanju preberite:

Sredi vse hladnejše vojne s Kitajsko in ruske vojne z Ukrajino ameriški predsednik Joe Biden krepi odnose s sorodnimi demokratičnimi državami in starimi zaveznicami. Nobena ni bližje ZDA od Kanade, odnose med sosedama pa so v minulih letih zastirali spori zaradi energetike in protekcionizma. Biden je med prvim uradnim obiskom v Ottawi iskal tudi rešitve za vse večji pritok ilegalnih migrantov prek severne meje.