Kanada ostaja cela

Kanadčani slavijo. Najbogatejša provinca Alberta ne bo pripravila referenduma o odcepitvi, saj je po volilnih projekcijah pobudo zavrnilo več kot 76 odstotkov volivcev. Premier Mark Carney, ki je pozival h glasovanju proti odcepitvi, si lahko oddahne, a le za trenutek. Težave, ki so privedle do referenduma in jih še potencirajo carinske vojne ameriškega predsednika Donalda Trumpa, namreč ostajajo.

Položaj bodo še zaostrile Trumpove obtožbe, da Kanada izkorišča ZDA v trgovinskih odnosih, saj gre približno 75 odstotkov kanadskega izvoza na ameriški trg. Po julijski raziskavi svetovalne družbe KPMG 42 odstotkov kanadskih podjetij načrtuje selitev proizvodnje v ZDA, 29 odstotkov je ta proces že začelo.