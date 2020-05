Kanada prepovedala uporabo polavtomatskih pušk

Kanadski vlada, ki jo vodi premier, je po aprilskem strelskem pokolu v okolici Halifaxa z odlokom prepovedala uporabo polavtomatskih pušk in trgovino z njimi.Prepoved trgovine in uporabe vključuje 1500 različnih modelov pušk; večinoma gre za polavtomatske puške, kot je AR-15.Povod za sprejetje ukrepa je bil strelski pohod 51-letnega zobnega tehnika , ki je 18. in 19. aprila v provinci Nova Škotska blizu Halifaxa oblečen v policijsko uniformo ustrelil 22 ljudi.Kanadska vlada lastnikom sicer ne bo zaplenila orožja. Trudeau napoveduje zakon, po katerem bo tistim, ki se orožja želijo znebiti na zakonit način, ponudila odkup – za izvedbo ukrepa vlada predvideva prehodno obdobje dveh let.