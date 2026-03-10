  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Družina ranjene deklice toži OpenAI, bi lahko strelski napad preprečili?

    Osemnajstletnica, ki je izvedla strelski napad v srednji šoli, se je o nasilnih scenarijih posvetovala s chatom. Podjetje to zaznalo, a oblasti ni obvestilo.
    Strelski napad se je zgodil na srednji šoli v Tumbler Ridgeu v Britanski Kolumbiji. FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters
    Galerija
    Strelski napad se je zgodil na srednji šoli v Tumbler Ridgeu v Britanski Kolumbiji. FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters
    R. I.
    10. 3. 2026 | 16:50
    10. 3. 2026 | 17:01
    5:04
    A+A-

    Družina 12-letnice, ki je bila ranjena v strelskem napadu na šoli v Tumbler Ridgeu 10. februarja, toži OpenAI, proizvajalca ChatGPT, z argumentom, da je podjetje vedelo, da je osumljenka načrtovala napad, a ni obvestilo oblasti, poroča BBC.

    12-letnica so ustrelili v vrat in glavo, po napadu pa še vedno okreva v bolnišnici. Prvi račun ChatGPT, povezan z osumljeno 18-letnico Jesse Van Rootselaar, ki je po napadu sodila še sebi, je bil prepovedan s strani OpenAI junija 2025 zaradi narave pogovorov, ki jih je imela s chatbotom, vendar kanadska policija o tem ni bila obveščena.

    image_alt
    Od jeseni v sedmem razredu nov predmet

    Zavezujejo se k spremembam, da bi preprečili podobne tragedije

    OpenAI je za BBC povedal, da se zavezuje k »pomembnim spremembam«, da bi preprečili podobne tragedije v prihodnosti.

    V napadu je bilo ubitih osem ljudi, vključno s petimi majhnimi otroki in materjo osumljenke, kar je bil eden najhujših strelskih napadov v zgodovini Kanade.

    Civilno tožbo, ki jo je vložila mati 12-letnice, trdi, da je Rootselaarjeva ustvarila račun s ChatGPT, preden je bila polnoletna, kar pa je mogoče le ob soglasju staršev. Tožniki trdijo, da niso preverili njene starosti.

    Zaradi sprememb, ki so jih uvedli, je OpenAI povedal, da bi v skladu z novimi smernicami oblasti bile obveščene o računu osumljenke.FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters
    Zaradi sprememb, ki so jih uvedli, je OpenAI povedal, da bi v skladu z novimi smernicami oblasti bile obveščene o računu osumljenke.FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters

    S chatom se je pogovarjala o nasilnih scenarijih

    V tožbi trdijo, da je osumljenka chatbot obravnavala kot »zaupnika« in se z njimi več dni lani spomladi in poleti pogovarjala o različnih scenarijih, ki so vključevali nasilje z orožjem.

    Po navedbah tožbe je dvanajst zaposlenih pri OpenAI označilo te objave kot »povzetek takojšnjega tveganja resne škode za druge« in priporočilo, da obvestijo kanadsko policijo.

    Namesto tega je bila prošnja za obveščanje oblasti »zavrnjena«, edini ukrep, ki je bil sprejet, pa je bil prepoved njenega računa.

    OpenAI je povedal, da niso obvestili policije, ker račun ni izpolnjeval njihovega praga za verodostojen ali takojšnji načrt za resno fizično škodo drugim.

    Osumljenki je nato nato uspelo odpreti drugi račun ChatGPT, kljub temu da je bila že prej označena s strani OpenAI, in »nadaljevala s planiranjem scenarijev z nasiljem z orožjem«.

    image_alt
    Chatgpt – otrokov prijatelj, zaupnik, inštruktor ...

    Tožba trdi, da je podjetje »specifično vedelo za dolgoročno načrtovanje strelskega napada, vendar ni ukrepalo,« navaja BBC. Trdijo, da je bila 12-letnica zaradi neukrepanja podjetja bila trikrat ustreljena, po tem, ko je poskušala zakleniti vrata knjižnice, da bi preprečila vstop strelki, pri tem pa utrpela »katastrofalno poškodbo možganov«.

    V izjavi za BBC je predstavnik podjetja OpenAI streljanje označil za hudo tragedijo, dodal, da so njihove misli pri žrtvah, družinah in skupnosti. Predstavnik je dejal, da »OpenAI ostaja zavezan delovanju z vladami in organi pregona ter spremembam, ki bodo pomagali preprečiti tragedije, kot je ta, v prihodnosti«.

    Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je imel marca virtualno srečal ministra za umetno inteligenco v Kanadi Evana Solomona in premierja Britanske Kolumbije Davida Ebyja.

    Po poročanju Wall Street Journala je Altman »obljubil, da bodo okrepili protokole za obveščanje policije o morebitnih škodljivih interakcijah« in se opravičil skupnosti Tumbler Ridge.

    V napadu je bilo ubitih osem ljudi, vključno s petimi majhnimi otroki in materjo osumljenke, kar je bil eden najhujših strelskih napadov v zgodovini Kanade.FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters
    V napadu je bilo ubitih osem ljudi, vključno s petimi majhnimi otroki in materjo osumljenke, kar je bil eden najhujših strelskih napadov v zgodovini Kanade.FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters

    V odprtem pismu kanadskim uradnikom 26. februarja je podpredsednik OpenAI za globalno politiko povedal, da so v zadnjih mesecih izvedli vrsto sprememb, vključno s tem, da so k sodelovanju povabili strokovnjake za duševno zdravje in vedenje, da bi ocenjevali primere, obenem pa merila za obveščanje policije naredili bolj fleksibilna.

    Po novih merilih bi bile oblasti obveščene

    Zaradi teh sprememb je OpenAI povedal, da bi v skladu z novimi smernicami oblasti bile obveščene o računu osumljenke.

    »Zavezujemo se, da bomo okrepili naše sisteme za zaznavanje, da bi bolje preprečili poskuse, da uporabniki zaobidejo zaščitne ukrepe in s tem omogočili prepoznavanje najbolj tveganih storilcev,« so zapisali.

    Minister za umetno inteligenco v Kanadi Evan Solomon je 27. februarja povedal, da zakonodajalci vidijo pripravljenost tehnološkega podjetja za izboljšanje svojih protokolov, vendar »še nismo videli podrobnega načrta za to, kako bodo te zaveze dejansko izvedene v praksi«.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Kanada

    Motiv enega najhujših strelskih napadov v Kanadi ostaja neznan

    Med smrtnimi žrtvami v šoli so 39-letna učiteljica, tri 12-letne učenke ter dva učenca, stara 12 in 13 let.
    12. 2. 2026 | 08:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava v teku

    Kanada: Streljala naj bi najstnica, rojena kot moški

    Strelski napad, v katerem je najmanj deset mrtvih, se je zgodil na srednji šoli v Tumbler Ridgeu v Britanski Kolumbiji v torek popoldne.
    11. 2. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kanada

    V streljanju v predmestju Toronta ubitih pet ljudi

    Med intervencijo organov pregona je umrl tudi neimenovan osumljenec. Motiv zaenkrat ni znan.
    19. 12. 2022 | 08:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

    Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
    Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Knovs

    Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

    Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.
    Peter Žerjavič 9. 3. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    openaichatgpttožbaumetna inteligencaKanadasodišče

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tirreno–Adriatico

    Primož Roglič z izkušnjami nadoknadil pomanjkanje dinamita

    Zasavski orel v 2. etapi dirke Tirreno–Adriatico, ki jo je dobil Mathieu ven der Poel, ni bil kos najboljšim, a ostaja v igri za zmago.
    Miha Hočevar 10. 3. 2026 | 17:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Teheran

    Iran grozi: Pazite, da ne boste vi eliminirani, tudi večjim ni uspelo

    »Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne,« je odločen iranski zunanji minister Abas Aragči. Ali Laridžani: »Iran se ne boji vaših praznih groženj.«
    10. 3. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parkirišča

    Janković o Štepanjskem naselju: Ne dovolim, da mi kdorkoli grozi

    Župan Zoran Janković pravi, da se urejanja prometnih razmer v naselju do odločitve sodišča o ugovoru občine na začasno odredbo ne bodo dotikali.
    10. 3. 2026 | 17:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po streljanju v Kanadi

    Družina ranjene deklice toži OpenAI, bi lahko strelski napad preprečili?

    Osemnajstletnica, ki je izvedla strelski napad v srednji šoli, se je o nasilnih scenarijih posvetovala s chatom. Podjetje to zaznalo, a oblasti ni obvestilo.
    10. 3. 2026 | 16:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Jasno je, koliko škode je povzročil večni derbi

    Tako Maribor kot Olimpija bosta znova veliko prispevala v blagajno nogometne zveze, čeprav hujših izgredov v nedeljo v Stožicah ni bilo.
    10. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parkirišča

    Janković o Štepanjskem naselju: Ne dovolim, da mi kdorkoli grozi

    Župan Zoran Janković pravi, da se urejanja prometnih razmer v naselju do odločitve sodišča o ugovoru občine na začasno odredbo ne bodo dotikali.
    10. 3. 2026 | 17:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po streljanju v Kanadi

    Družina ranjene deklice toži OpenAI, bi lahko strelski napad preprečili?

    Osemnajstletnica, ki je izvedla strelski napad v srednji šoli, se je o nasilnih scenarijih posvetovala s chatom. Podjetje to zaznalo, a oblasti ni obvestilo.
    10. 3. 2026 | 16:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Jasno je, koliko škode je povzročil večni derbi

    Tako Maribor kot Olimpija bosta znova veliko prispevala v blagajno nogometne zveze, čeprav hujših izgredov v nedeljo v Stožicah ni bilo.
    10. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo