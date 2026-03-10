Družina ranjene deklice toži OpenAI, bi lahko strelski napad preprečili?

Družina 12-letnice, ki je bila ranjena v strelskem napadu na šoli v Tumbler Ridgeu 10. februarja, toži OpenAI, proizvajalca ChatGPT, z argumentom, da je podjetje vedelo, da je osumljenka načrtovala napad, a ni obvestilo oblasti, poroča BBC.

12-letnica so ustrelili v vrat in glavo, po napadu pa še vedno okreva v bolnišnici. Prvi račun ChatGPT, povezan z osumljeno 18-letnico Jesse Van Rootselaar, ki je po napadu sodila še sebi, je bil prepovedan s strani OpenAI junija 2025 zaradi narave pogovorov, ki jih je imela s chatbotom, vendar kanadska policija o tem ni bila obveščena.

Zavezujejo se k spremembam, da bi preprečili podobne tragedije

OpenAI je za BBC povedal, da se zavezuje k »pomembnim spremembam«, da bi preprečili podobne tragedije v prihodnosti.

V napadu je bilo ubitih osem ljudi, vključno s petimi majhnimi otroki in materjo osumljenke, kar je bil eden najhujših strelskih napadov v zgodovini Kanade.

Civilno tožbo, ki jo je vložila mati 12-letnice, trdi, da je Rootselaarjeva ustvarila račun s ChatGPT, preden je bila polnoletna, kar pa je mogoče le ob soglasju staršev. Tožniki trdijo, da niso preverili njene starosti.

Zaradi sprememb, ki so jih uvedli, je OpenAI povedal, da bi v skladu z novimi smernicami oblasti bile obveščene o računu osumljenke.FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters

S chatom se je pogovarjala o nasilnih scenarijih

V tožbi trdijo, da je osumljenka chatbot obravnavala kot »zaupnika« in se z njimi več dni lani spomladi in poleti pogovarjala o različnih scenarijih, ki so vključevali nasilje z orožjem.

Po navedbah tožbe je dvanajst zaposlenih pri OpenAI označilo te objave kot »povzetek takojšnjega tveganja resne škode za druge« in priporočilo, da obvestijo kanadsko policijo.

Namesto tega je bila prošnja za obveščanje oblasti »zavrnjena«, edini ukrep, ki je bil sprejet, pa je bil prepoved njenega računa.

OpenAI je povedal, da niso obvestili policije, ker račun ni izpolnjeval njihovega praga za verodostojen ali takojšnji načrt za resno fizično škodo drugim.

Osumljenki je nato nato uspelo odpreti drugi račun ChatGPT, kljub temu da je bila že prej označena s strani OpenAI, in »nadaljevala s planiranjem scenarijev z nasiljem z orožjem«.

Tožba trdi, da je podjetje »specifično vedelo za dolgoročno načrtovanje strelskega napada, vendar ni ukrepalo,« navaja BBC. Trdijo, da je bila 12-letnica zaradi neukrepanja podjetja bila trikrat ustreljena, po tem, ko je poskušala zakleniti vrata knjižnice, da bi preprečila vstop strelki, pri tem pa utrpela »katastrofalno poškodbo možganov«.

V izjavi za BBC je predstavnik podjetja OpenAI streljanje označil za hudo tragedijo, dodal, da so njihove misli pri žrtvah, družinah in skupnosti. Predstavnik je dejal, da »OpenAI ostaja zavezan delovanju z vladami in organi pregona ter spremembam, ki bodo pomagali preprečiti tragedije, kot je ta, v prihodnosti«.

Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je imel marca virtualno srečal ministra za umetno inteligenco v Kanadi Evana Solomona in premierja Britanske Kolumbije Davida Ebyja.

Po poročanju Wall Street Journala je Altman »obljubil, da bodo okrepili protokole za obveščanje policije o morebitnih škodljivih interakcijah« in se opravičil skupnosti Tumbler Ridge.

V odprtem pismu kanadskim uradnikom 26. februarja je podpredsednik OpenAI za globalno politiko povedal, da so v zadnjih mesecih izvedli vrsto sprememb, vključno s tem, da so k sodelovanju povabili strokovnjake za duševno zdravje in vedenje, da bi ocenjevali primere, obenem pa merila za obveščanje policije naredili bolj fleksibilna.

Po novih merilih bi bile oblasti obveščene

Zaradi teh sprememb je OpenAI povedal, da bi v skladu z novimi smernicami oblasti bile obveščene o računu osumljenke.

»Zavezujemo se, da bomo okrepili naše sisteme za zaznavanje, da bi bolje preprečili poskuse, da uporabniki zaobidejo zaščitne ukrepe in s tem omogočili prepoznavanje najbolj tveganih storilcev,« so zapisali.

Minister za umetno inteligenco v Kanadi Evan Solomon je 27. februarja povedal, da zakonodajalci vidijo pripravljenost tehnološkega podjetja za izboljšanje svojih protokolov, vendar »še nismo videli podrobnega načrta za to, kako bodo te zaveze dejansko izvedene v praksi«.