Kanada vrača carinski udarec

»V minulih desetih letih smo s Kanado v povprečju izgubili šestdeset milijard dolarjev. Nič več,« je Trump na družbenem omrežju truth social predstavil svoj pogled na odnose s severno sosedo. Ta naj bi bila najslabša od vseh držav, ki jim je zaradi dolgoletnih prednosti v trgovinskih odnosih povečal carine. Vidi jo kot pijavko, prisesano na gospodarstvo ZDA, nesposobno samostojnega preživetja. Znani so njegovi zemljevidi z ameriško zastavo na celotnem ozemlju Severne Amerike, tudi na kanadskem. Petdesetodstotne carine na avtomobile, avtomobilske dele, številne kmetijske izdelke, les in nekatere kovine, ki jih je določil po nedavnem propadu trgovinskih pogajanj, se pridružujejo tistim na jeklo in aluminij ter številnim ­drugim.

Kanadski premier Carney je propad pogajanj, ki vpliva na vse trgovinske odnose na zahodni polobli, pospremil z besedami o vojni: »Ste v vojni, ko ste napadeni. Vrnili bomo udarec.« Med pogajanji so spoznali, da hočejo Američani uničiti njihove najpomembnejše industrijske veje, tudi avtomobilsko, jeklarsko in aluminijsko, je dejal. »Obnašanje za pogajalsko mizo je bilo, kot da je Kanada podružnica ZDA. Tega ne bomo sprejeli.« Finančni minister François-Philippe Champagne je v torek napovedal carinjenje ameriških podjetij v enaki meri, kot bo Trump carinil kanadska, »dolar za dolar«. Uvoz približno 700 ameriških izdelkov v skupni vrednosti 20 milijard dolarjev bodo opremili s 15- do 50-odstotnimi carinami.