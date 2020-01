Kanada vztraja pri preiskavi sestrelitve potniškega letala

Kanadski premierje ponovil svoj poziv k preiskavi v Iranu strmoglavljenega letala s 176 potniki na krovu . Oblasti v Teheranu je pozval, naj preiskavo črne skrinjice prepustijo Franciji z ustrezno tehnologijo in znanjem, poroča tiskovna agencija Reuters.Čeprav so iranske oblasti priznale odgovornost za strmoglavljanje letala in napovedale, da bodo črno skrinjico predale mednarodnim preiskovalcem, se to še ni zgodilo. O posledicah sestrelitve potniškega letala sta se včeraj pogovarjala tudi kanadski zunanji ministerin iranski zunanji minister​. Po srečanju v omanski prestolnici Muškat je Champagne komentiral, da je pogovor potekal o dolžnostih, ki jih ima Iran v odnosu do svojcev žrtev, vključno z denarnimi nadomestili, Zarif pa je tvitnil, da je ključno zavračati »politizacijo tragedije«. Teheran in Ottawa sta sicer diplomatske odnose prekinila leta 2012, še navaja Reuters.Kanadski premier je svojcem žrtev sestreljenega letala – življenje je izgubilo 57 kanadskih državljanov – obljubil denarno pomoč v višini 25.000 kanadskih dolarjev (dobrih 17.000 evrov). Dvajset družin je že zahtevalo vrnitev trupel v Kanado, repatriacija pa se bo začela v prihodnjih dneh. Identificirane posmrtne ostanke enajstih ukrajinskih potnikov bodo v domovino vrnili jutri, še navaja Reuters.