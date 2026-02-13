Kanada žaluje za žrtvami enega najhujših strelskih napadov v državi

Kanadski premier Mark Carney se bo danes pridružil žalujočim v mestecu Tumbler Ridge na zahodu države, kjer je 18-letna transspolna oseba Jesse Van Rootselaar v torek ubila osem ljudi, od tega šest na srednji šoli, poročajo agencije in drugi mediji. Carney je na obisk prizorišča tragedije povabil tudi voditelje vseh političnih strank.

Takšno nasilje je v Kanadi, ki ima stroge zakone o nadzoru nad orožjem, v nasprotju s sosednjimi ZDA, redko. Policija pravi, da ne pozna motiva 18-letne strelke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mama ene od žrtev ubitih v streljanju, na novinarski konferenci drži slike svoje hčerke. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Kraljeva kanadska konjeniška policija je v četrtek objavila imena žrtev, nekatere družine pa so objavile izjave o umorjenih otrocih. Po navedbah policije je Van Rootselaar ubila svojo mamo in polbrata, preden je ustrelila še šest ljudi na srednji šoli – 39-letno učiteljico, tri 12-letna dekleta in dva fanta, stara 13 in 12 let. V napadu je bilo poškodovanih še 25 ljudi.

Skoraj vsi v mestecu z 2400 prebivalci imajo povezavo s katero od žrtev. V sredo zvečer se je več sto ljudi zbralo na bedenju ob svečah, po enem najhujših strelskih napadov v zgodovini države.

The Telegraph medtem navaja nekatere zapise strelke na družbenih medijih, ki je začela spreminjati spol v starosti 12 let in bila nesrečna, ker je bila visoke rasti. Objavljala je svoje fotografije in videoposnetke s strelišča.