Kanadčani: Harry in Meghan na naš račun? Ne, hvala

Kar 73 odstotkov vprašanih v anketi neodvisnega kanadskega Angus Reid Instituta ob napovedi trajnejšega prihoda vojvode in vojvodinje Susseških,in, ne želi, da bi stroške njunega varovanja v Kanadi ali druge stroške, povezane z njuno selitvijo oziroma prisotnostjo v državi, krili s kanadskim denarjem.Omenjenih 73 odstotkov je med različnimi možnostmi izbralo opcijo: Ne plačujmo za nobenega od stroškov – krijejo naj si jih sami. Le 3 odstotki so se, denimo, odločili za Plačujmo katerekoli potrebne stroške, povezane z varnostjo in drugimi stvarmi. Za kompromisen odgovor, delno kritje stroškov, se je odločilo 19 odstotkov, preostalih 5 odstotkov pa ni imelo stališča.Sodeč po rezultatih ankete kar 66 odstotkov vprašanih meni tudi, da je britanska kraljevska družina za Kanado manj relevantna, kot je bila nekoč, ali da za to državo sedaj sploh ni relevantna. Pri čemer je Kanada tradicionalno federalna parlamentarna demokracija in istočasno ustavna monarhija, na čelu katere ostaja britanska kraljicaČetudi se, denimo, kar 69 odstotkom vprašanim zdi ravno Harry najbolj priljubljen v britanski vladarski družini, je na vprašanje, kako bi sprejeli, če bi par pomemben del svojega časa preživel v Kanadi, kar 50 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jim za to ni nič mar. 25 odstotkov bi bilo ob njuni prisotnosti zadovoljnih, 14 pa zelo zadovoljnih. Preostalih 11 odstotkov vprašanih bi to razburilo ali celo zelo razburilo.Kraljico Elizabeto II. še vedno podpirajo, a po tokratni anketi skoraj polovica vprašanih, 45 odstotkov, meni, da naj generacije, ki bodo prišle, ureditev Kanade kot ustavne monarhije spremenijo. Da ne, jih je menilo 39 odstotkov, preostalih 17 jih ni imelo mnenja. Podobna anketa pred štirimi leti je pokazala, da je bilo za spremembe v prihodnosti manj, 42 odstotkov vprašanih.