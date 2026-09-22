Kanadska provinca toži OpenAI zaradi tragedije na srednji šoli Tumbler Ridge

Kanadska provinca Britanska Kolumbija toži družbo OpenAI, ker lokalnih oblasti ni obvestila o zaskrbljujočih interakcijah uporabnikov na chatgpt pred množičnim streljanjem na srednji šoli v mestu Tumbler Ridge, je poročal BBC.

Podjetje namreč ni prijavilo računa Jessie Van Rootselaar policiji, preden je 18-letnica februarja ubila osem ljudi, med njimi šest otrok, potem pa naredila samomor. Podjetje je njene pogovore na chatgpt, v katerih je omenjala nasilje, zaznal že junija 2025.

Člani varnostne ekipe so priporočili, naj se obrnejo na policijo, vendar je vodstvo OpenAI to zavrnilo, piše v tožbi. Pri tem se sklicujejo na žvižgače OpenAI, ki so po streljanju govorili z Wall Street Journalom. Račun strelke je bil sicer deaktiviran, vendar ji je uspelo ustvariti novega in še naprej uporabljati platformo za načrtovanje napada.

Več kot 30 družin ubitih ali ranjenih v streljanju je proti družbi že vložilo ločene tožbe. Aprila se je družinam žrtev opravičil tudi glavni izvršni direktor OpenAI Sam Altman. »Zelo mi je žal, ker nismo opozorili policije,« je Altman zapisal v odprtem pismu.

Zakaj ne razkrijejo klepetov?

Generalna državna tožilka Britanske Kolumbije Niki Sharma je dejala, da tožba, vložena v ponedeljek na ameriško zvezno sodišče, sproža vprašanja o odgovornosti tehnoloških podjetij v primerih, ko se seznanijo z verodostojnimi grožnjami resnega nasilja. »OpenAI do danes ni sprejel smiselnih ukrepov za obravnavo pomislekov, ki so jih izrazili preživeli, družine in skupnost Tumbler Ridge,« je izjavila Sharma.

Dodala je, da ima podjetje še vedno priložnost, da pokaže odgovornost z okrepitvijo zaščitnih ukrepov, izboljšanjem preglednosti in sprejetjem konkretnih ukrepov za preprečevanje podobnih tragedij v prihodnosti. Kot je še povedala tožilka, do zdaj ni prebrala vsebine klepetov OpenAI.

»OpenAI smo prosili, naj razkrije te klepete. Zavrnili so. Vsi bi jih morali vprašati: Zakaj?« je dejala po poročanju CBS.

Tožbo so sicer vložili v Kaliforniji, saj se je domnevna odločitev o neprijavi strelčevega računa chatgpt zgodila v tej ameriški zvezni državi.

Šola je predvidena za rušenje. FOTO: Jennfier Gauthier/Reuters

Šola, v kateri je se je zgodila tragedija, je v postopku rušenja, provinca pa je bila prisiljena kriti stroške nadomestne šole, oskrbe duševnega zdravja in drugih posledic streljanja, je poročal Guardian. Tožilka je že napovedala, da bo vsa finančna odškodnina, ki jo bo provinca dobila, namenjena obnovi srednje šole.

To je samo še ena v seriji tožb proti OpenAI, ki so bile v zadnjih mesecih vložene na ameriških državnih in zveznih sodiščih zaradi obtožb, da je chatgpt pripomogel k izbruhu nasilja, vključno v zvezi z množičnim streljanjem na državni univerzi Florida lani.

Florida je junija postala prva zvezna država, ki je tožila OpenAI zaradi varnostnih tveganj in podjetje obtožila napačnega predstavljanja varnosti platforme. Med drugim so družbo obtožili, da je chatgpt otrokom svetoval, kako naj se poškodujejo, in jim podajal informacije, kako izvesti strelski pohod v šoli.