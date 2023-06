Kanadski gozdni požari zameglili vzhodni del ZDA

New York je tudi v sredo zaznamovala dramatična silhueta Manhattna, skrita za dimom, oblasti prebivalcem priporočajo nošnjo mask kot v najhujših časih covida-19. V torek zvečer je bilo največje ameriško velemesto najbolj onesnaženo na svetu in je v tem neslavnem rekordu za nekaj časa prehitelo indijski New Delhi.

Krivih je več kot štiristo požarov v Kanadi in veter, ki sajaste delce usmerja proti ZDA, ti so zameglili zrak in rdeče prebarvali sonce vse do Južne Karoline. Prizadetih naj bi bilo več kot sto milijonov ljudi, v kanadskem Quebecu, kjer so gozdni požari najbolj katastrofalni v znani zgodovini, pa se je več kot 11 tisoč ljudi že moralo izseliti iz svojih domov. Na najbolj prizadetih območjih dež pričakujejo šele v ponedeljek.