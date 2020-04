Kanadski vojaški helikopter strmoglavil v jonskem morju

Helikopter CH-148 Cyclone pristaja na ladji HMCS Fredericton februarja letos. FOTO: Reuters

Kanadske enote so sodelovale v vojaški vaji zveze Nato. FOTO: Daniel Mihailescu/Afp

V Jonskem morju je v sredo zvečer strmoglavil kanadski vojaški helikopter, ki je sodeloval v vojaški vaji zveze Nato. Razbitine helikopterja, na katerem je bilo šest članov posadke, so našli v morju med Grčijo in Italijo, je danes sporočila grška vojska. Kanadska vlada je kasneje sporočila, da so našli truplo kanadske vojakinje.Helikopter cyclone je na patruljo poletel s kanadske fregate Fredericton. Po navedbah vira v grški vojski so njegove razbitine našli na območju pod nadzorom Italije v Jonskem morju.Načelnik generalštaba kanadske vojske, generalje kasneje povedal zgolj, da so razbitine na zelo velikem območju. Pojasnil je, da se je helikopter že vračal na fregato. Vzrok nesreče po besedah kanadskega obrambnega ministrstva še ni znan, so pa našli obe črni skrinjici.Kanadski premierje potrdil, da je v Jonskem morju pred obalo Grčije strmoglavil helikopter kanadske mornarice. Našli so truplo kanadske vojakinje, pet drugih pa še iščejo, je povedal. Že pred tem je družina pokojne vojakinje sporočila, da so izgubili hčer.V patrulji, ki se je v sredo pomikala iz grških proti italijanskim ozemeljskim vodam, so sodelovale tudi fregate iz Italije, Grčije in Turčije.