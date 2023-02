Kanadsko-ameriška akcija proti neznanim letečim objektom

Teden dni po sestrelitvi kitajskega vohunskega balona nad Atlantskim oceanom v bližini Južne Karoline ter samo dan po podobnem obračunu nad Aljasko je ameriško vojaško letalo F-22 nad kanadskim Yukonom v sodelovanju s kanadsko vlado uničilo še en neznani leteči objekt. Četrtega so odkrili nad Montano in za nekaj časa zaprli zračni prostor nad letališčem Havre, a se na koncu odločili, da bodo z akcijo počakali do jutranjih ur.

Reka Yukon v bližini kanadske meje z Aljasko. Foto Nathan Howard/Reuters

Po sestrelitvi nad kanadskim ozemljem so v Ottawi govorili o majhnem cilindričnem objektu, domnevno precej manjšem od kitajskega vohunskega balona. Tako kot v petek sestreljeni nad Aljasko, ki so mu pripisali velikost manjšega avtomobila, pa je letel le malo višje od potniškega letalskega promet in Kanadčani in Američani so presodili, da bi ga lahko ogrožal.

Američani se sprašujejo, kaj se dogaja. Demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu so pred tednom dni mnogi zamerili, ker je kitajski balon ukazal sestreliti šele po preletu vseh ZDA in tudi mnogih vojaških oporišč, najprej pa so ga odkrili nad letalskim oporiščem Malmstrom v Montani s skladišči jedrskih raket. Tudi zadnji neznani leteči objekt se je zadrževal nad to zvezno državo ZDA.

V Washingtonu domnevajo obsežno kitajsko vohunjenje, poleg ZDA in Kanade naj bi bilo prizadetih še več deset drugih držav. Ostanke balona in drugih dveh sestreljenih objektov pa še analizirajo in svojih spoznanj javnosti še niso predstavili.