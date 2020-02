FOTO:Kanarske otoke prekril puščavski pesek  

Veter piha s sunki do 120 kilometrov na uro. FOTO: Borja Suarez/Reuters

Kanarski otoki so špansko otočje vulkanskega izvora, sestavljajo ga otoki Tenerife, Gran Canaria , Lanzarote , El Hierro, La Palma, La Gomera in Fuerteventura in so zaradi prijetnih temperatur priljubljeni pri evropskih turistih predvsem v zimskem obdobju. Skupaj imajo približno 2.100.000 prebivalcev, skupna površina vseh otokov je 7493 km2, uradni jezik pa je španščina.

Težave v letalskem prometu

Številni leti so bili odpovedani oziroma preloženi. FOTO: Desiree Martin/AFP

Obsežna peščena nevihta je ohromila Kanarske otoke in tako prekrižala načrte številnim turistom, ki so zaradi slabe vidljivosti obtičali na letališčih, poročajo tuji mediji.Pri španskem letalskem prevozniku Aena so v nedeljo preklicali, začasno ustavili ali preusmerili vse lete tako na otoke kot z njih. Vsa letališča na Kanarskih otokih z izjemo letališča Tenerife South na jugu otoka Tenerife so se po zaprtjih v soboto ponovno odprla.Regionalna vlada je v soboto izdala ukrep, naj se prebivalci zadržujejo v zaprtih prostorih, naj ne odpirajo oken in se izogibajo potovanjem. S španske meteorološke službe so sporočili, da bi veter s hitrostjo do 120 kilometrov na uro lahko pihal vse do ponedeljka.Za Kanarske otoke ni sicer nič nenavadnega, da jih prekrije puščavski pesek, je pa količina prahu, ki so ga tokrat iznad Sahare 500 kilometrov čez ocean prinesli vetrovi, precej večja kot običajno.Puščavska nevihta Calima, ki se premika s severovzhoda afriške celine, je tako velika, da se vidi celo iz vesolja.Veter je nevšečnosti povzročal tudi trajektnim linijam ter oviral gašenje požarov v Tarsarteju na Gran Canarii.V letalski družbi Aena so v nedeljo v tvitu sporočili, da so turisti obtičali na otokih, saj je bilo zaradi vremenskih razmer 822 letov ali preklicanih ali začasno preusmerjenih. Potnikom so svetovali, naj pri svojem letalskem prevozniku preverijo status leta.Tiskovna predstavnica letalske družbe British Airways je povedala, da so v stalnem stiku s svojimi potniki in da se bodo v ponedeljek odpravili na pot.Gasilci se blizu kraja Tasarte na Gran Canarii, kjer so se temperature v zadnjih dneh povzpele nad 30 stopinj Celzija, borijo z gašenjem požarov. Na jugozahodu otoka so ognjeni zublji uničili okoli 300 hektarov zemlje in okrog 500 ljudi prisilili k evakuaciji. Močan veter je v soboto gasilcem preprečil, da bi požar gasili z letal.Na sosednjem otoku Tenerife so iz previdnosti evakuirali okoli tisoč domačinov in turistov., vodja lokalne skupnosti na Tenerifih, je obseg divjih požarov označil za »neobičajne razmere«.