FOTO:Kanye za predsednika – zakaj pa ne!

​Verski prerod

Kanye West in Kim Kardashian decembra 2018 v New Yorku. Foto Allison Joyce Reuters

Preseganje delitev

Kanye West se je že kazal s trumpovsko čepico. Foto Kevin Lamarque Reuters

New York – Američani so bili vedno ponosni na to, da lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, postane predsednik države, ob kandidaturi raperjaza Belo hišo pa se mnogi vendarle sprašujejo, kaj še pride. Podpredsednik? Prva dama in pravosodna ministrica? »Why not, zakaj pa ne?!«Kalifornijski mediji so namigovali, da je 43-letni glasbenik, modni oblikovalec, arhitekt in še kaj kandidaturo naznanil med maničnim obdobjem svoje bipolarne motnje, zaradi katere se je leta 2016 že zdravil v psihiatrični bolnišnici. A imajo dolgo zgodovino tudi njegove predsedniške želje: »In da, kot ste najbrž že lahko uganili, sem se odločil leta 2020 kandidirati za predsednika!« je pred petimi leti sklenil svoj govor po prejemu priznanja MTV. »Podajam se v tekmo za predsednika Združenih držav!« je letos po družbenih omrežjih potrdil na sam rojstni dan ZDA 4. julija.Kanye West je tudi svojo stranko imenoval Rojstnodnevna, saj verjame, da bo njegova zmaga rojstni dan za vsakogar, konec tedna pa je na družbenih medijih razkazoval fotografijo gore Rushmore, na kateri je poleg glavindodana tudi njegova. V zadnjih letih je West doživel versko preroditev in ob nedeljah že nekaj časa prireja versko-glasbena zborovanja po vsej državi. V skladu s tem je versko obarvan tudi njegov predsedniški program: »Uresničiti moramo ameriško obljubo ter z zaupanjem v Boga in z enotno vizijo zgraditi našo prihodnost!«Bo Westova soproga Kim Kardashian po januarju v Ovalni dvorani razkazovala svoje obline ter nadaljevala večletna prizadevanja za izpustitev prestrogo obsojenih temnopoltih zapornikov? Kardashianska mašinerija družbenih medijev je vsekakor impresivna, saj je Westova svakinjapri komaj 21 letih snapchatu z enim samim tvitom povzročila padec tržne vrednosti za 1,3 milijarde dolarjev, z napovedjo rojstva hčerke Stormi pa je skoraj zasenčila Super Bowl.Tudi Kim se ponaša z več kot sto milijoni sledilcev na instagramu, namesto podpore svojemu možu pa bi imela zdaj najbrž tudi dobre razloge za ločitev. West je namreč med pričevanjem o svoji spreobrnitvi in razsvetljenju pred vsem svetom razlagal, da je bila njegova žena že tik pred prekinitvijo nosečnosti. »Tablete je že imela v rokah, skoraj sem ubil svojo hčerko!« je povedal West, pa tudi, da mu je med čezatlantskim pogovorom z ženo pred rojstvom danes sedemletne North začel utripati zaslon na telefonu, kar je bilo za novega ameriškega predsedniškega kandidata jasno znamenje: »Bog je dejal, če ti ne j.... moje vizije, tudi jaz ne bom tvoje!« In se je razjokal – vsaj pred kamerami v Južni Karolini Kanye in ne Bog.West dovolj razumno zahteva, da bi morale ženske dobivati vso možno otroško podporo, »milijon dolarjev ali kaj takšnega na dojenčka«, in poudarja, da je tudi njegov oče hotel, da bi mama Donda naredila splav, pa ni hotela, posvojen, denimo, pa je bil tudi. Zaradi takšnih izjav se je v začetnem navdušenju nad Kanyejem Westom že malo ohladil še en ekscentrični genij, ob morebitnem nadaljevanju kandidature pa je največje vprašanje, kateremu od prevladujočih predsedniških kandidatov bi Kanye novembra pobral glasove. Zadnje čase kritizira republikanskega predsednika, v preteklosti pa si je že pokrival glavo s čepico z napisom MAGA (Make America great again) in hodil na obiske v Belo hišo.Ali pa bi delež glasov temnopoltih odvzel demokratskemu predsedniškemu kandidatu? Noben demokrat ne more na predsedniških volitvah zmagati brez prevladujoče podpore afriških Američanov. Kanye raje skrbi za preseganje strankarskih, rasnih in celo celinskih delitev. Z razvpitim finančnikombi rad gradil stanovanja, s Facebookoviminternet v Afriki, znamenita aktivistkapa po njegovem ni osvobajala sužnjev, ampak je samo dosegla, da so delali za druge belce.