Kaos je posledica evropsko-turškega dogovora

Šest dni po tem, ko je Turčija delno odprla meje z Evropsko unijo in iz tako rekoč vseh večjih mest z organiziranimi prevozi proti Grčiji tisočim beguncem in migrantom omogočila, da so se približali – sicer le fizično – uresničitvi svojih želja, na grško-turški meji, predvsem ob reki Evros, še vedno vladata kaos in negotovost.Taktična poteza turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, tesno povezana s krvavim dogajanjem v sirski provinci Idlib, kjer Turčija »igra« eno izmed glavnih vlog, ni le poskrbela za še en val trpljenja med ljudmi na begu, temveč je močno zaostrila že tako zaradi manipulativnih in ...