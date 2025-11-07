Kaos na ameriškem nebu: Zaradi blokade prisilno ukinjajo na tisoče poletov

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ameriški zračni promet se sooča z izrednimi razmerami, ki grozijo, da bodo prizemljile načrte milijonov potnikov tedne pred praznično sezono. Zaradi najdaljše blokade vlade v zgodovini ZDA je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) odredila prisilno zmanjšanje števila poletov.
Trumpova administracija je v četrtek izdala nujno odredbo, s katero se bo od petka zjutraj začelo postopno zmanjševanje prometa na 40 ključnih letališčih po državi. Če se blokada vlade, ki traja že od 1. oktobra, ne bo končala, se bo število poletov do prihodnjega petka zmanjšalo za kar deset odstotkov.
Veliki letalski prevozniki so se že odzvali in preventivno odpovedali na tisoče poletov za petek in prihajajoči konec tedna.
Kot je za CNN povedal eden od uradnikov pri letalski družbi, bodo odpovedi vplivale na letališča podobno kot močan nevihtni dan, le da bodo težave razpršene po vsej državi.
Jedro težave je blokada vlade, zaradi katere 1,4 milijona zveznih uslužbencev ne prejema plač. Med njimi so tudi kontrolorji zračnega prometa in osebje Uprave za varnost v prometu (TSA), ki velja za nujne delavce, zato morajo delati brez plačila.
Sindikat kontrolorjev (NATCA) že tedne opozarja na nevzdržne razmere. Nick Daniels, predsednik sindikata, je za CNN dejal, da kontrolorji zaradi dolgotrajne blokade vsak dan dajejo odpovedi.
Opozoril je, da so kontrolorji v primanjkljaju že od prej, zdaj pa so pod dodatnim stresom, saj ne morejo plačati računov. Neki kontrolor je za CNN pokazal svojo plačilno listo z zneskom »nič dolarjev«.
Vodja FAA, Bryan Bedford, je v izjavi poudaril, da ukrep ni političen, temveč varnosten. »Vidimo znake stresa v sistemu, zato proaktivno zmanjšujemo število poletov, da zagotovimo varno letenje Američanov,« je dejal.
Sekretar za promet Sean Duffy je dodal: »Naša naloga številka ena je varnost. Gre za oceno podatkov in zmanjšanje naraščajočega tveganja v sistemu, medtem ko kontrolorji nadaljujejo z delom brez plačila.«
Rezi se bodo stopnjevali postopoma. Odredba FAA določa, da se v petek, 7. novembra, začne s 4-odstotnim zmanjšanjem. Če dogovora o financiranju vlade ne bo, se bo rez v torek povečal na šest odstotkov, v četrtek na osem odstotkov in prihodnji petek, 14. novembra, dosegel deset odstotkov.
Desetodstotno zmanjšanje bi pomenilo na tisoče odpovedanih poletov dnevno. Analitiki pri letalski analitični družbi Cirium so za The Guardian ocenili, da bi to lahko pomenilo odpoved kar 1800 poletov in več kot 268 tisoč prodanih potniških sedežev vsak dan.
Ukrep bo prizadel 40 »trgov z visokim prometom«. Na seznamu so vsa ključna vozlišča v državi, vključno z:
Največje ameriške letalske družbe so že objavile prve številke odpovedi:
Prevozniki, vključno z American, Delta, Southwest in United, so potnikom ponudili možnost spremembe ali odpovedi vozovnic brez običajnih stroškov.
A opozorila so resna. Barry Biffle, izvršni direktor družbe Frontier Airlines, je bil na Instagramu neposreden: »Če letite v petek ali v naslednjih desetih dneh in morate biti nekje, močno priporočam rezervacijo nadomestne vozovnice pri drugem prevozniku.« Svetoval je tudi, naj potniki ne kupujejo najcenejših vozovnic, ki ne omogočajo sprememb.
Strokovnjaki svetujejo, naj se potniki izogibajo letom s prestopanjem, saj večje število poletov poveča možnost zamude ali odpovedi.
Glede odškodnin so pravila jasna: prevozniki morajo potnikom vrniti denar za odpovedane polete. Ker pa za situacijo niso krivi (gre za vladno blokado), po poročanju CNN in CBS News niso dolžni kriti dodatnih stroškov, kot so hoteli ali hrana.
Vprašanje, ki si ga zastavljajo vsi, je varnost. Sindikalni vodja kontrolorjev Nick Daniels je za CNN posvaril: »Vsak dan, ko se to nadaljuje, je jutri manj varen kot danes.«
A predsednica Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB), Jennifer Homendy, je potezo FAA presenetljivo pohvalila. »To je upravljanje varnosti, sam temelj našega letalskega sistema, in to je prava odločitev,« je zapisala na omrežju X.
Poudarila je, da je NTSB že prej opozarjal na kritično pomanjkanje kontrolorjev, obvezne nadure in šestdnevne delavnike, ki neposredno vplivajo na varnost. Zmanjšanje števila poletov je po njenem mnenju edini način za ohranitev varnosti v nevzdržnih razmerah.
