Kaos na ameriškem nebu: Zaradi blokade prisilno ukinjajo na tisoče poletov

Ameriški zračni promet se sooča z izrednimi razmerami, ki grozijo, da bodo prizemljile načrte milijonov potnikov tedne pred praznično sezono. Zaradi najdaljše blokade vlade v zgodovini ZDA je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) odredila prisilno zmanjšanje števila poletov.

Trumpova administracija je v četrtek izdala nujno odredbo, s katero se bo od petka zjutraj začelo postopno zmanjševanje prometa na 40 ključnih letališčih po državi. Če se blokada vlade, ki traja že od 1. oktobra, ne bo končala, se bo število poletov do prihodnjega petka zmanjšalo za kar deset odstotkov.

Veliki letalski prevozniki so se že odzvali in preventivno odpovedali na tisoče poletov za petek in prihajajoči konec tedna.

Razmere grozijo, da bodo prizemljile načrte milijonov potnikov tedne pred praznično sezono. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

Kot je za CNN povedal eden od uradnikov pri letalski družbi, bodo odpovedi vplivale na letališča podobno kot močan nevihtni dan, le da bodo težave razpršene po vsej državi.

Zakaj prihaja do kaosa?

Jedro težave je blokada vlade, zaradi katere 1,4 milijona zveznih uslužbencev ne prejema plač. Med njimi so tudi kontrolorji zračnega prometa in osebje Uprave za varnost v prometu (TSA), ki velja za nujne delavce, zato morajo delati brez plačila.

Sindikat kontrolorjev (NATCA) že tedne opozarja na nevzdržne razmere. Nick Daniels, predsednik sindikata, je za CNN dejal, da kontrolorji zaradi dolgotrajne blokade vsak dan dajejo odpovedi.

Jedro težave je blokada vlade, zaradi katere 1,4 milijona zveznih uslužbencev ne prejema plač. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Opozoril je, da so kontrolorji v primanjkljaju že od prej, zdaj pa so pod dodatnim stresom, saj ne morejo plačati računov. Neki kontrolor je za CNN pokazal svojo plačilno listo z zneskom »nič dolarjev«.

Vodja FAA, Bryan Bedford, je v izjavi poudaril, da ukrep ni političen, temveč varnosten. »Vidimo znake stresa v sistemu, zato proaktivno zmanjšujemo število poletov, da zagotovimo varno letenje Američanov,« je dejal.

Sekretar za promet Sean Duffy je dodal: »Naša naloga številka ena je varnost. Gre za oceno podatkov in zmanjšanje naraščajočega tveganja v sistemu, medtem ko kontrolorji nadaljujejo z delom brez plačila.«

Trumpova administracija je v četrtek izdala nujno odredbo. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Postopno stopnjevanje rezov

Rezi se bodo stopnjevali postopoma. Odredba FAA določa, da se v petek, 7. novembra, začne s 4-odstotnim zmanjšanjem. Če dogovora o financiranju vlade ne bo, se bo rez v torek povečal na šest odstotkov, v četrtek na osem odstotkov in prihodnji petek, 14. novembra, dosegel deset odstotkov.

Desetodstotno zmanjšanje bi pomenilo na tisoče odpovedanih poletov dnevno. Analitiki pri letalski analitični družbi Cirium so za The Guardian ocenili, da bi to lahko pomenilo odpoved kar 1800 poletov in več kot 268 tisoč prodanih potniških sedežev vsak dan.

Ukrep bo prizadel 40 »trgov z visokim prometom«. Na seznamu so vsa ključna vozlišča v državi, vključno z: Vzhodna obala: Vsa tri letališča v New Yorku (LaGuardia, JFK, Newark), Boston (Logan) in Philadelphia.

Vsa tri letališča v New Yorku (LaGuardia, JFK, Newark), Boston (Logan) in Philadelphia. Srednji zahod: Obe letališči v Chicagu (O'Hare, Midway), Detroit in Minneapolis-St. Paul.

Obe letališči v Chicagu (O'Hare, Midway), Detroit in Minneapolis-St. Paul. Jug: Atlanta (Hartsfield-Jackson), Dallas (DFW, Love Field), Houston (Hobby, Intercontinental), Miami in Orlando.

Atlanta (Hartsfield-Jackson), Dallas (DFW, Love Field), Houston (Hobby, Intercontinental), Miami in Orlando. Območje Washingtona D.C.: Vsa tri letališča (Dulles, Baltimore/Washington BWI, Reagan National).

Vsa tri letališča (Dulles, Baltimore/Washington BWI, Reagan National). Zahodna obala: Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Seattle, Las Vegas, Denver in Phoenix.

Desetodstotno zmanjšanje bi pomenilo na tisoče odpovedanih poletov dnevno. To bi lahko pomenilo odpoved kar 1.800 poletov in več kot 268.000 potniških sedežev vsak dan. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

Prevozniki že odpovedujejo polete Največje ameriške letalske družbe so že objavile prve številke odpovedi: Delta Air Lines je za petek odpovedala okoli 170 poletov.

je za petek odpovedala okoli 170 poletov. United Airlines je odpovedal okoli 200 poletov (4 odstotkov urnika) za petek in napovedal podobne reze za soboto in nedeljo. Kot poroča CBS News, so sporočili, da mednarodni poleti in poleti med njihovimi glavnimi vozlišči ne bodo prizadeti, temveč bodo rezali predvsem regionalne povezave.

je odpovedal okoli 200 poletov (4 odstotkov urnika) za petek in napovedal podobne reze za soboto in nedeljo. Kot poroča CBS News, so sporočili, da mednarodni poleti in poleti med njihovimi glavnimi vozlišči ne bodo prizadeti, temveč bodo rezali predvsem regionalne povezave. American Airlines je zmanjšal urnike za 4 odstotkov, kar pomeni okoli 220 odpovedi dnevno od petka do ponedeljka.

je zmanjšal urnike za 4 odstotkov, kar pomeni okoli 220 odpovedi dnevno od petka do ponedeljka. Southwest Airlines je za petek odpovedal med 100 in 120 poletov.

Kaj svetujejo potnikom?

Prevozniki, vključno z American, Delta, Southwest in United, so potnikom ponudili možnost spremembe ali odpovedi vozovnic brez običajnih stroškov.

Sindikat kontrolorjev (NATCA) že tedne opozarja na nevzdržne razmere. FOTO: Mario Tama/AFP

A opozorila so resna. Barry Biffle, izvršni direktor družbe Frontier Airlines, je bil na Instagramu neposreden: »Če letite v petek ali v naslednjih desetih dneh in morate biti nekje, močno priporočam rezervacijo nadomestne vozovnice pri drugem prevozniku.« Svetoval je tudi, naj potniki ne kupujejo najcenejših vozovnic, ki ne omogočajo sprememb.

Strokovnjaki svetujejo, naj se potniki izogibajo letom s prestopanjem, saj večje število poletov poveča možnost zamude ali odpovedi.

Glede odškodnin so pravila jasna: prevozniki morajo potnikom vrniti denar za odpovedane polete. Ker pa za situacijo niso krivi (gre za vladno blokado), po poročanju CNN in CBS News niso dolžni kriti dodatnih stroškov, kot so hoteli ali hrana.

Prevozniki so potnikom ponudili možnost spremembe ali odpovedi vozovnic brez običajnih stroškov. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

Ali je letenje še varno?

Vprašanje, ki si ga zastavljajo vsi, je varnost. Sindikalni vodja kontrolorjev Nick Daniels je za CNN posvaril: »Vsak dan, ko se to nadaljuje, je jutri manj varen kot danes.«

A predsednica Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB), Jennifer Homendy, je potezo FAA presenetljivo pohvalila. »To je upravljanje varnosti, sam temelj našega letalskega sistema, in to je prava odločitev,« je zapisala na omrežju X.

Sindikat svari: »Vsak dan je jutri manj varen kot danes« FOTO: Mario Tama/AFP

Poudarila je, da je NTSB že prej opozarjal na kritično pomanjkanje kontrolorjev, obvezne nadure in šestdnevne delavnike, ki neposredno vplivajo na varnost. Zmanjšanje števila poletov je po njenem mnenju edini način za ohranitev varnosti v nevzdržnih razmerah.