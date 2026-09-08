Kaos na britanskih letališčih

Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja je danes na številnih britanskih letališčih povzročila kaos. O težavah med drugim poročajo z londonskih letališč Heathrow, Gatwick in Stansted, pa tudi z letališč v Manchestru in Birminghamu.

Po podatkih portala za letalske podatke Flightradar24 je bilo do zgodnjega večera odpovedanih več sto letov.

Podjetje Nats, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je sporočilo, da gre za težavo s sistemom za obdelavo letov. Pozno popoldne je v posodobitvi na družbenem omrežju X zapisalo, da napako odpravljajo.

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po poročanju britanskega BBC sporočil, da je bilo odpovedanih več kot 50 letov te družbe, več kot 65 tisoč njihovih potnikov pa je imelo imelo zamudo do osem ur.

Zaradi motenj v Veliki Britaniji je prišlo tudi do težav na evropskih letališčih, kjer je bilo odpovedanih več letov. S spletne strani Letališča Jožeta Pučnika je razvidno, da bodo nove informacije o letalu družbe British Airways, ki bi moralo v Ljubljani pristati ob 16.20, na voljo ob 20. uri.

Takrat so napovedane tudi nove informacije o letu British Airways iz Ljubljane v London, ki je bil predviden ob 17.05. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bilo odpovedanih več letov v London z nemških letališč Frankfurt, Düsseldorf in München ter švicarskega Züricha.