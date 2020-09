Kaotičen začetek dialoga o tranziciji oblasti

Nekdanji malijski predsednik Ibrahim Boubacar Keita. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Po avgustovskem državnem udaru v Maliju, ki je vodil do odstopa predsednika Ibrahima Boubacarja Keite , so se ta konec tedna v Bamaku začeli pogovori o tranziciji oblasti. Na ceremoniji je po navedbah tiskovne agencije Reuters sodelovalo več sto predstavnikov vojske, političnih strank in civilnodružbenih organizacij.Začetek pogovorov je bil, tako Reuters, kaotičen. Zaradi izključenosti iz delovnih skupin so člani koalicije M5-RFP, ki je zahtevala odhod Keite že pred državnim udarom, z glasnim protestiranjem onemogočili nadaljevanje dialoga, dokler niso dobili zagotovila, da bodo lahko sodelovali v vseh delovnih skupinah.Mali je v primežu oboroženega konflikta med vojsko ter različnimi uporniškimi in terorističnimi skupinami od leta 2011, od zmage na volitvah leta 2013 pa je državo vodil predsednik Keita. Do njegovega prisilnega odhoda s čela vlade 18. avgusta je prišlo zaradi vse slabše varnostne situacije v Maliju. Voditelji zahodnoafriških držav so v poletnih mesecih podpirali Keito in njegov obstanek na oblasti, po prevzemu oblasti s strani vojske pa pozivajo k izvedbi predčasnih volitev v enem letu, navaja Reuters.Ta konec tedna v Maliju ni zaznamoval le začetek pogovorov o prihodnosti države, temveč tudi vest, da je 75-letni Keita odpotoval na zdravljenje v Združene arabske emirate, kjer bo predvidoma ostal do 15 dni. Pred tem se je po koncu pripora, ki je sledil vojaškemu prevzemu oblasti, zdravil v bolnišnici v malijski prestolnici, več informacij o njegovem zdravstvenem stanju pa ni znanih.