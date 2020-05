Kaotične poteze proti oblasti

REUTERS Na protestu v podporo predsedniku Aleksandru Vučiću in proti Bošku Obradoviću se je v ponedeljek zbralo kakšnih dva tisoč Vučićevih in nekaj deset Obradovičevih podpornikov. Na fotografiji plakat s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Foto Marko Djurica/Reuters

Politika je postala v Srbiji pomembnejša od zdravja. Odkar so prejšnji teden odpravili izredno stanje zaradi koronavirusa, je pred skupščino vsak dan organiziran kakšen zbor, že dvakrat je morala poseči policija.V predvolilni kampanji – volitve bodo 21. junija – za zdaj ni nikakršnih političnih programov, dogajanje je kaotično, politikom gre izključno za pritegovanje (medijske) pozornosti.Dogajanje pred skupščino vzbuja pri domačinih ogorčenje in napetosti. Kot je dejal Boško Obradović, opozicijski poslanec in vodja stranke Vrata, ki trenutno prednjači v predvolilnih aktivnostih, je Srbija »na pragu državljanske vojne«. Pred nekaj dnevi skupaj s svojimi privrženci vladajočim poslancem in ministru za zdravje ni dovolil vstopiti v skupščino. Vučićevemu poslancu Marijanu Rističeviću so ob tem raztrgali suknjič in ga ranili, policija je odpeljala 15 udeležencev, a jim kmalu vrnila prostost.Včeraj je opozicijska stranka Gibanje za preobrat Rističeviću prinesla nov suknjič, ki pa mu ga bo izročila pod pogojem, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić »vrne državo«.Obradović je tudi eden od štirih poslancev pred skupščino, ki so te dni gladovno stavkali. Ideja ni njegova, pač pa je pričel stavkati najprej samostojni poslanec Miladin Ševarlić, ki je skupščini predlagal razpravo o Kosovu, a so ga večinski poslanci zavrnili – stavkati je pričel zaradi »veleizdaje«.Ko je stavkajočega na stopnicah skupščine zagledal Obradović, se je za gladovno stavko odločil tudi sam, in sicer zaradi »nedemokratičnih, neustavnih in nezdravih volitev«, od Vučića zahteva, da jih prestavi za pol leta.Še isti dan sta se jima na stopnicah pridružila poslanca vladajoče SNS zaradi »neukrepanja tožilstva«, ki da je pod nadzorom opozicije. V podporo slednjima se je zvečer zbralo kakšnih dva tisoč privržencev Vučića, nekaj deset je bilo tudi Obradovićevih. Prišlo je do fizičnega spopada, ustavila ga je policija.Zdaj stavka le še Obradović, saj sta Vučićeva poslanca odstopila, ko je policija kazensko ovadila Obradovića, samostojni Ševarlić pa je pojasnil, da »moja stavka za Kosovo nima smisla, saj so me medijsko izrinili drugi stavkajoči«.»Ne želim sodelovati v tem resničnostnem šovu,« je v kamere dejal stavkajoči Obradovič in tudi, da se zavzema za miren dialog z oblastjo. To je povsem drugače kot zadnje leto, ko je dialog kot tudi večina drugih opozicijskih politikov odklanjal.Opozicija se je razklala tudi glede udeležbe na volitvah. Sergej Trifunović, vodja Gibanja svobodnih državljanov, je pojasnil, zakaj: pred letom je bojkot podprl, da bi ohranil enotnost opozicije, a do danes od nje ni dobil odgovora, v čem je pravi smisel bojkota in kam naprej. Njegova stranka se bo volitev udeležila, je napovedal.