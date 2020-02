Kaotični vrh EU na robu prepada

Varčni uveljavljajo svoje interese



Slovenija na okopih

– Po nočnih sestankih na različnih ravneh in njihovem nadaljevanju, ki je potekalo cel dan, se bodo voditelji držav članic na izrednem vrhu EU okoli 18. ure spet sestali na plenarnem zasedanju.Znamenj, da bi bil na obzorju velik kompromis o sedemletnem proračunu, še ni. Ves čas krožijo ugibanja o različnih ponudbah razreza, ki so bile v igre. Predsednik evropskega svetaše ni predstavil svojega kompromisnega predloga. Niti ni znano, ali se bodo voditelji odločili, da nadaljujejo pogajanja še eno noč.Pred časnikarji je nastopil madžarski premier, ki je odločno zagovarjal interese skupine prijateljic kohezij, v kateri je tudi Slovenija. »Ni pošteno, da revne države v deležu BDP na prebivalca plačajo več kot bogate,« je zatrjeval.Tarča njegovih kritik je bila četverica varčnih (Avstrija, Danska, Nizozemska, Švedska), ki zahtevajo zgornjo mejo proračuna pri enem odstotku bruto nacionalnega dohodka (BND). Orbán je predstavil ponudbo kohezijskih držav, po kateri bi proračun moral znašati 1,3 odstotka BND.To je sicer zahteval že evropski parlament in predlog je obveljal kot povsem nerealističen. Po besedah Orbána bi takšna višina proračuna zadoščala za izpolnjevanja cilja močne, ambiciozne Evrope, denimo na področju obrambe ali digitalnega gospodarstva.Madžarski premier je sicer izrazil prepričanje, da danes na vrhu še ne bo narejen preboj. Napovedal je še en »obupan poskus«.Prejšnji Michelov predlog, ki je bil izhodišče za razprave, je obsegal 1094 milijard evrov ali 1,074 odstotka BND.V nadaljevanju vrha sta sicer vajeti v svoje roke vzela francoski predsednikin nemška kanclerka, ki sta se sestala z voditelji različnih skupin držav in poskušala čim bolj zbližati njihova stališča.Avstrijski kanclerje sicer pojasnil, da gre gibanje v pravo smer, saj se znižujejo zgornje meje izdatkov. Krožijo številke od 1,03 do 1,06 odstotka BND. Da bi bile plačnice zadovoljne, bi morali nekoliko znižati obseg celega proračuna in zagotoviti dobre popuste na vplačila.Tako državni sekretar v kabinetu predsednika vladepričakuje kompromisni predlog, ki bi bil nekaj bliže stališčem četverice varčnih. »Vse je odvisno od tega, kaj bo predsednik Michel dal na mizo,« je povedal. Poteka iskanje kompromisa med prijateljicami kohezije in neto plačnicami. »Iščemo neko kvadraturo kroga,« je ocenil Mally.Slovenija je v bilateralnih pogovorih premieras predsednikom Michelom jasno povedala svoje stališče – zavrača drastične reze pri koheziji. V kolikšni meri bo Michel ustregel slovenskim željam, ni jasno. Vsaka od 27 držav ima svoje interese in težko je priti do kompromisa.