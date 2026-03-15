Iranska kapetanka si je premislila

Kapetanka iranske ženske nogometne reprezentance Zahra Ganbari je umaknila prošnjo za azil v Avstraliji in se bo vrnila v Iran prek Malezije, poroča iranska državna tiskovna agencija IRNA. S tem je že peta članica delegacije, ki je spremenila svojo odločitev, piše AFP.

Sedem članic iranske nogometne delegacije, ki so nastopale na azijskem prvenstvu za ženske v Avstraliji, je zaprosilo za azil, potem ko so jih doma označili za »izdajalke«, ker niso zapele državne himne. Po Ganbarini zavrnitvi naj bi v Avstraliji ostali le še dve članici ekipe. Igralke, ki se vračajo v Iran, so trenutno v hotelu v malezijski prestolnici Kuala Lumpur, kjer čakajo na nadaljnje potovanje domov.

Nekdanja iranska reprezentantka v futsalu Šiva Amini je zapisala, da sta Iranska nogometna zveza in revolucionarna garda izvajali »intenziven in sistematičen pritisk« na družine igralk, vključno z zaslišanjem Ganbarine matere, da bi prisilili športnice k vrnitvi. Iranske oblasti obtožbe zavračajo in Avstralijo obtožujejo, da je igralko spodbujala k azilu.

Avstralski premier Anthony Albanese je pohvalil pogum igralk in zagotovil, da bi bile v Avstraliji sprejete odprtih rok. Iranski državni mediji pa Ganbarino odločitev slavijo kot domoljubno potezo.