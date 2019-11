Kapitanu ladje za križarjenje zaradi nesreče v Budimpešti grozi zapor

Kapitan ladje ob boku svojega odvetnika. Po navedbah tožilstva je bil ukrajinski kapitan nepazljiv in se več minut ni ukvarjal s krmarjenjem ladje, zato tudi ni ohranjal varnostne razdalje z manjšo ladjo. FOTO: AFP

Na ladjici je bilo 33 južnokorejskih turistov in dva člana posadke. 27 ljudi je v nesreči umrlo. FOTO: Gergely Besenyei/AFP

Tožilstvo zahteva devet let zapora za kapitana ladje križarke zaradi nesreče , v kateri je na Donavi v Budimpešti maja letos umrlo 27 ljudi . Tožilstvo je danes predstavilo obtožnico, ki Ukrajinca bremeni malomarnega ogrožanja varnosti rečnega prometa, ki je imelo za posledico številne smrti. Očitajo mu tudi, da žrtvam ni nudil pomoči.Tožilstvo v Budimpešti poleg devetletne zaporne kazni zahteva še devetletno prepoved upravljanja plovil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.64-letni Ukrajinec, ki je po plačilu varščine na prostosti, je 29. maja s svojo ladjo Viking Sigyn trčil v manjšo turistično ladjico Hableany (Morska deklica), na kateri so bili večinoma južnokorejski turisti. Ladjica se je prevrnila in potonila le nekaj sekund po trčenju.Na ladjici je bilo 33 južnokorejskih turistov in dva člana posadke. Najmanj 27 ljudi je v nesreči umrlo, eno osebo pa še iščejo. Večja ladja v nesreči tako rekoč ni utrpela večjih poškodb. Oblasti so kapitana potem prijele že naslednji dan po nesreči.Po navedbah tožilstva je bil ukrajinski kapitan nepazljiv in se več minut ni ukvarjal s krmarjenjem ladje, zato tudi ni ohranjal varnostne razdalje z manjšo ladjo.