Desničarska vlada Giorgie Meloni je po oktobrskih izgredih v Milanu, ki so sledili mirnim shodom proti draginji, z novim varnostnim dekretom razširila preventivno pridržanje tudi na mladoletnike. Ukrep policiji omogoča, da na postaji do 12 ur zadrži posameznike, ki bi po njeni presoji lahko ogrozili javni red in varnost, tudi če niso storili kaznivega dejanja. Po besedah kritikov gre za hudo omejevanje svobode, ki ljudi odvrača od udeležbe na protestih.

Teden dni po milanskih protestih so bile nove manifestacije napovedane po vsej državi. Vlada je v strahu pred vnovičnim razbijanjem izložb in plenjenjem trgovin v lombardijsko prestolnico napotila dodatnih 500 vojakov ter okrepila policijsko navzočnost v drugih večjih mestih. Po opažanjih Dela so policisti na rimskih ulicah ustavljali predvsem pripadnike diaspor in skupine mladih ter preverjali njihovo identiteto. Na muhi organov pregona se je znašla tudi peterica dijakov klasičnega liceja Pilo Albertelli, od katerih so bili trije mladoletni.

»Iz vozila je stopilo kakšnih petnajst policistov in še dva v civilu. Obkolili so nas, zahtevali dokumente in nas preiskali,« nam je dogajanje opisal 16-letni Giovanni*. Kakor je dejal, z vrstniki niso počeli ničesar spornega. Bili so na poti do šole, od koder bi se s prijatelji odpravili na protest, prav tako pri sebi niso imeli nevarnih predmetov. »Če so bili na protest namenjeni tudi nasilneži, so ustavili ravno najmanj nasilne od vseh.«

Pozornost policistov sta po njegovih besedah pritegnili kefija v žepu njegovega dekleta in buff, ki ga je nosila prijateljica. Eden od policistov je tradicionalno arabsko ruto, povezano s solidarnostjo s Palestinci, potegnil na plan in jo pokazal nadrejenemu, kot da bi s tem našel vzrok, da jih pridržijo, se je dogodka spominjal Giovanni.

V Hub for Defenders opažajo, da policija ukrep prevetivnega pridržanja, namenjen preprečevanju kaznivih dejanj, v praksi uporablja predvsem za to, da ljudem prepreči udeležbo na protestih. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Po nekaj napetih trenutkih, kakor je bilo razbrati iz mladeničeve pripovedi, so jim policisti povedali, da morajo opraviti preverjanja, in jih odpeljali na policijsko postajo. Tja so kmalu prišli tudi starši, vendar jih policisti po Giovannijevih besedah skoraj dve uri niso spustili blizu. »Ena od prijateljic se je zaradi stiske razjokala. Ničesar nismo storili, a smo se počutili nemočne,« je povedal.

Med mučnim čakanjem je še naprej poskušal izvedeti, kaj je vzrok njihovega pridržanja. Odgovarjali so mu nejasno; omenjali so, da preverjajo kazenske evidence in celo, ali je nemara kdo pobegnil iz zapora. Ko je vztrajal pri iskanju vzroka za nastalo situacijo, mu je eden od njih po njegovih besedah zagrozil: »Tukaj te lahko zadržimo 12 ali 24 ur, če se nam zahoče.«

Po približno treh urah so jih izpustili, a brez pojasnila, zakaj so jih privedli na urad. Tega niso navedli niti v zapisniku. Peterica prijateljev je v postopku videla zastraševanje in namerno zavlačevanje, s katerim bi jim preprečili udeležbo na protestu.

Podobno na incident gledajo starši in nekateri profesorji, ki so v javnem pismu podprli dijake in posvarili pred policijsko državo. Opozorili so na zlorabo pooblastil in bíli plat zvona pred skrb vzbujajočo smerjo, v katero se pomika Italija. »Zdi se, da je edini cilj takšnega ravnanja ustrahovati in kriminalizirati celotno generacijo ter ji poslati protiustavno sporočilo: vrnite se domov, ne protestirajte, mi smo proti vam in vam lahko škodujemo,« so zapisali in dodali, da nasilno ravnanje policistov spodkopava zaupanje v institucijo in državo.

Zakon za preprečevanje protestov

Primer dijakov rimskega liceja ni osamljen. Policisti so istega dne zaradi ugotavljanja identitete ustavili okoli 5000 ljudi in jih 371 privedli na policijske postaje, približno tretjina je bila mlajših od 18. let. Nekateri izmed njih so se po pomoč obrnili na Hub for Defenders, mrežo nevladnih organizacij, ki udeležencem protestov pomaga pri iskanju pravne in psihološke podpore ter spremlja morebitne zlorabe.

Kot opozarjajo v mreži, je sporno, da je za omejevanje svobode dovolj že domneva o nevarnosti. »Na policijsko upravo te lahko odpeljejo, čeprav nisi storil nobenega kaznivega dejanja, ker sumijo, da bi lahko oviral miren potek protesta,« je za Delo poudarila Lorenza Fiaschetti, ena od koordinatoric mreže. »Tako ohlapno napisana zakonodaja policistom pušča široko polje proste presoje.«

Vlada Giorgie Meloni je preventivno pridržanje razširila tudi na mladoletnike. Foto Natalia Campos Reuters

V Hub for Defenders opažajo, da policija ukrep, namenjen preprečevanju kaznivih dejanj, v praksi uporablja predvsem za to, da ljudem prepreči udeležbo na protestih. Po besedah Fiaschettijeve je bil vzrok za pridržanje včasih tako banalen, kot je nošnja črnega puloverja s kapuco, ovratne rute ali kefije. Na policijsko upravo so odpeljali tudi ljudi, ki so imeli pri sebi nalepke s političnimi slogani ali maalox, zdravilo proti želodčni kislini, s katerim skušajo protestniki ublažiti draženje zaradi solzivca.

Tarče organov pregona so bili celo posamezniki, ki se manifestacij niso nameravali udeležiti. »Nekateri so, denimo, v parku igrali namizni tenis, ko jih je obkolilo 12 policistov, jih preiskalo in odpeljalo na policijsko upravo,« je poudarila. V mreži opozarjajo tudi na kriminalizacijo temne polti, kar ni presenetljivo, saj je italijanska desnica, z Giorgio Meloni na čelu, milanske izgrede že od začetka povezovala s priseljevanjem.

Takšen je primer študenta iz Združenega kraljestva, ki je v Milano v času protestniškega vala prišel na ogled nogometne tekme. Policija ga je ustavila skupaj s prijateljema, na postajo pa privedla le njega, edinega nebelopoltega med trojico. V celici s 37 ljudmi je preživel 23 ur, brez tolmača in pojasnila, zakaj so ga pridržali.

V mreži, katere del sta tudi Amnesty International in Greenpeace, so prejeli še prijave drugih domnevnih kršitev pravic. Staršev mladoletnikov po njihovih navedbah pogosto niso pravočasno obvestili o pridržanju, poročali pa so tudi o težavah pri dostopu do odvetnikov in nepopolnih zapisnikih ob izpustitvi. Opozorili so še na fotografiranje pridržanih za policijsko evidenco in odvzem prstnih odtisov.

Vse ostrejša obravnava mladoletnikov

Poleg razširitve uporabe preventivnega pridržanja zadnji varnostni dekret poenostavlja tudi terjanje odškodnin od staršev za škodo, ki jo njihovi mladoletni otroci povzročijo pri določenih kaznivih dejanjih. Prav tako se pri mladostnikih, starih od 14 do 17 let, po novem domneva, da so bili ob dejanju sposobni razumeti njegov pomen in obvladovati svoje ravnanje, razen če je dokazano nasprotno. Doslej je moral o tem presojati sodnik.

Protesti v Rimu. FOTO: Alberto Pizzoli/Afp

Patrizio Gonnella, predavatelj sociologije prava na univerzi Roma Tre in vodja nevladne organizacije Antigone, v predpisih zadnjih let vidi vse večje izenačevanje kazenske obravnave mladoletnikov in odraslih. Takšna usmeritev je po njegovem v škodo mladim in v nasprotju z načelom največje koristi otroka. »Pri mladoletnikih mora imeti prednost njihova zaščita. V tem pogledu pa smo se vrnili k skoraj srednjeveškemu pravu,« nam je pojasnil.

Kritičen je tudi do drugih vidikov varnostnih dekretov, s katerimi se vlada Giorgie Meloni odziva na izgrede in druge odmevne dogodke iz črne kronike. Z novimi kaznivimi dejanji, višjimi kaznimi, širšimi policijskimi pooblastili in kriminalizacijo nekaterih mirnih oblik izražanja nestrinjanja je po njegovem zadala enega največjih udarcev svobodi protestiranja v osemdesetletni zgodovini italijanske republike.

*Ime je na željo sogovornika spremenjeno



Nova splošna stavka Več tisoč dijakov, študentov in delavcev je včeraj v Italiji protestiralo proti gospodarski politiki vlade Giorgie Meloni. Največji sindikat CGIL je s splošno stavko zahteval višje plače ter več denarja za šolstvo in zdravstvo. Protestniki so nasprotovali tudi povečevanju vojaških izdatkov. Stavka je zajela javni in zasebni sektor, letalski in železniški promet pa sta bila izvzeta.

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/ Foto Delo

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