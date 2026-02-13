Kar 90 odstotkov stroškov Trumpovih carin nosijo ameriška podjetja in potrošniki

Ameriška podjetja in potrošniki so nosili približno 90 odstotkov stroškov, povezanih z obsežnimi carinami predsednika ZDA Donalda Trumpa, v svojem poročilu ugotavlja newyorška izpostava ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed).

V četrtek objavljena študija je ugotovila, da je bila večina stroškov, ki so nastali zaradi carin, v prvih 11 mesecih leta 2025 prenesena na ameriško javnost, kar je v nasprotju z obljubami Trumpa, da bodo uvozne dajatve plačala tuja podjetja, poroča ameriška televizija CNBC.

V prvih osmih mesecih lanskega leta so potrošniki in podjetja nosili 94 odstotkov gospodarskega bremena, povezanega s carinami. Newyorška Fed je ugotovil, da se je v drugi polovici leta prenos carin na uvozne cene zmanjšal, kar pomeni, da so tuji izvozniki prevzeli večji delež carinskih obremenitev.

Povprečna carinska stopnja je v letu 2025 znašala 13 odstotkov, potem ko je bila v letu 2024 še 2,6 odstotka, navaja poročilo. »Ameriška podjetja in potrošniki še naprej nosijo večji del gospodarskega bremena visokih carin,« so raziskovalci študije zapisali v blogu, objavljenem v četrtek.

Poročilo je bilo objavljeno v času, ko Trumpov carinski režim kritizirajo doma in na tujem. V zadnjih tednih je Trump grozil s carinami Kanadi in številnim državam v Evropi, kasneje pa je te grožnje umaknil.

V sredo je šest republikancev iz predstavniškega doma sodelovalo pri prizadevanjih za blokiranje carin na uvoz iz Kanade, Trump pa jim je zagrozil s političnimi posledicami.

Študija newyorške centralne banke potrjuje ugotovitve drugih nedavnih študij, ki so pokazale, da ameriška podjetja in potrošniki nosijo več kot 90 odstotkov gospodarskega bremena carin.