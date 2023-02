Kar je bilo dobrodošlo včeraj, jutri ne bo več

V nadaljevanju preberite:

Svet se zdi v koreniti preobrazbi, saj kar je bilo še včeraj dobrodošlo, že jutri ne bo več. Portugalska vlada se je odločila, da ne bodo več izdajali zlatih vizumov in bodo tudi širše uredili razmere na nepremičninskem trgu: v velikih mestih in počitniško obleganih koncih da bo konec izdajanja dovoljenj za oddajo zasebnih nastanitev turistom (prek platform, kot sta airbnb in booking, denimo), izjema bodo podeželske občine v notranjosti države, kjer bi lahko takšen biznis prispeval k razvoju lokalnega gospodarstva.