Kar je Epstein za ZDA, je aplikacija sky za Balkan

Največ optimizma Črna gora trenutno črpa iz približevanja Evropski uniji. Dritan Abazović, nekdanji predsednik vlade te balkanske države, opaža, da je EU bolj zagreta za članstvo njegove države v Uniji, kot so se v kandidatki zares pripravljeni potruditi za dokončanje reform, ki so pogoj za vstop v sedemindvajseterico. Čeprav javnost podpira vstop v EU, se jim številne druge teme zdijo pomembnejše. V ospredju sta boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter inflacija.

Želja Črnogorcev, da po tem, ko so se leta 2017 pridružili Natu, vstopijo še v Evropsko unijo, se med drugim kaže v političnih programih vseh parlamentarnih strank. Pri strankah, ki veljajo za prosrbske in so posredno naklonjene tudi Rusiji, se pogosto zdi naklonjenost vstopu v EU nekoliko manj iskrena, a je vendarle dovolj močna, da ne ovirajo napredka v pristopnih pogajanjih, zato ta država s približno 620.000 prebivalci z Albanijo velja za najbolj napredno izmed šestih balkanskih kandidatk. O tem in drugih aktualnih temah smo se pogovarjali z nekdanjim črnogorskim premierom in zdaj poslancem Dritanom Abazovićem.