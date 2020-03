FOTO:Karantena namesto nebes

Južna Koreja je za dezinfeciranje javnih površin mobilizirala vojsko. FOTO: Yonhap/AFP



Medtem ko so danes v Južni Koreji potrdili že 599 novih okužb s koronavirusom , se je, samorazglašeni nesmrtni mesija, vodja verskega kulta, katerega člani so ponevedoma razširili virus, na novinarski konferenci opravičil in prosil odpuščanja.Kar 60 odstotkov izmed vseh 4335 okuženih s koronavirusom in 26 umrlih v Južni Koreji je povezanih s skrivnostnim verskim kultom Šinčeondži cerkev Jezusa, tempelj tabernaklja pričevanja.61-letna pripadnica kulta je po medijih zaslovela kot »pacient 31«, potem ko je kljub bolezenskim znakom, misleč da ima le prehlad, večkrat zavrnila testiranje in se udeležila verskih obredov, kjer je ponevedoma razširila okužbo med tisoče pripadnikov skrivnostne cerkve.Nekdanji pripadnik kulta je za CNN dejal, da bolezen »ni bila nikdar sprejeta kot zadosten razlog za odsotnost pri obredju«. Prisotnost vernikov je menda cerkev nadzorovala z digitalnimi karticami, s katerimi se verniki identificirajo ob prihodu v obredne prostore in ob izhodu iz njih. Med obredjem verniki sedijo tesno drug ob drugem in ponavljajo »amen«, kar ustvarja idealne razmere za širjenje virusa.Epidemija pa se je še lažje širila, ker cerkev sprva ni hotela sodelovati s pristojnimi službami in razkriti imen vernikov in lokacij cerkva.Šele po več dneh so izdali seznam imen 212.000 članov v Južni Koreji in razkrili, kje potekajo obredja. V cerkvi so se pred kratkim sicer hvalili, da imajo v Južni Koreji kar 240.000 pripadnikov, zdaj pa so kljub opravičilom zaradi koronavirusa postali tarča gneva.Spletno peticijo za prepoved cerkve je podpisalo več kot milijon Južnih Korejcev, župan Seulapa je na facebooku obljubil, da bo tožil njene voditelje zaradi »umorov, poškodb in kršitev ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni«. Včeraj je seulska mestna oblast na podlagi teh obtožb proti Li Man Hiju podala kazensko ovadbo.Cerkev se širi izjemno hitro, prek izpostav, zakrinkanih v humanitarne organizacije, biblijske krožke, brezplačne tečaje različnih veščin ali hobijska združenja. Verniki domnevno tekmujejo med seboj, kdo uspešneje novači, tisti, ki ne dosežejo kvot, pa so menda kaznovani.Poleg več kot 200.000 pripadnikov v Južni Koreji ima Šinčeondži privržence še v petnajstih državah, tudi v Wuhanu na Kitajskem, od koder se je virus prek članov cerkve prenesel v Južno Korejo.Šinčeondži, kar v korejščini pomeni »nova nebesa in Zemlja«, je leta 1984 ustanovil danes 88-letni Li Man Hi. Je krščanska ločina, njeni pripadniki pa verjamejo, da je Sveto pismo pisano v metaforah, ki jih pravilno razume le njihov vodja Li, ki je v resnici Jezus, ki se je vrnil na Zemljo, kljub temu da je nesmrten, pa bo s seboj v nebesa popeljal 144.000 sledilcev, medtem ko bodo vsi drugi končali v peklu.Šinčeondži je sicer ena izmed dveh sekt, ki sta se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja odcepili od tedaj najpopularnejše sekte Oljka. Kljub temu da so se vodje vseh treh sekt razglasili za nesmrtne mesije, je živ le še vodja Šinčeodnžija, ki v karanteni pričakuje sojenje, ker je zaradi nesodelovanja s pristojnimi službami omogočil širjenje virusa.