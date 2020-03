Karantena v bruseljskem balončku

Premierka postala krizna menedžerka

Bruselj - V sredo zgodaj zvečer je bil na priljubljenem bruseljskem zbirališču na Place Jourdan na robu evropske četrti skoraj običajen vrvež. V restavracijah, barih in legendarnem kiosku s krompirčkom Maison Antoine se niso mogli pritoževati nad pomanjkanjem obiska.Mize so bile zasedene, gostje so naročali večerje, srebali pivo. Četudi je bil Bruselj v zadnjem desetletju v središču dramatičnega reševanja različnih evropskih kriz, je bilo vzdušje med širjenjem novega koronavirusa mirno. Le redkokdo se je jezil, zakaj oblast odlaša s kakršnimikoli resnimi ukrepiV trgovinah je bilo šele v zadnjih dneh opaziti več kupcev. Vlaki podzemne železnice so bili v jutranjih konicah polni. Število okuženih je sicer ves čas naraščalo, a je bilo videti obvladljivo.Iz elitnega obmorskega letovišča Knokke-Heist je prišla novica, da se je tamkajšnji župan, sit čakanja na odločitve zvezne vlade, kar sam odločil za zaprtje gostiln in drugega. O prekinitvi pouka so razmišljali le načelno.Pojavljale so se tradicionalne razlike med različnimi deli držav, saj flamski nacionalisti, ki so na oblasti v Flandriji, niso bili naklonjeni zaprtju šol. Klasična belgijska kakofonija.Čeprav je v Belgiji vlada padla pred božičem 2018 in po volitvah maja lani še vedno neuspešno sestavljajo novo koalicijo, negotovosti ni bilo. Po dolgem oklevanju so nato v noči na petek v svetu za nacionalno varnost sprejeli drastične ukrepe: zaprtje šol, barov, restavracij, diskotek, kinematografov. Ne bo športnih in drugih prireditev.Svetujejo delo od doma in uporabo javnega prevoza le v nujnih primerih. Konec tedna bodo lahko odprte le trgovine z živili in lekarne. Poslovodeča premierkaje postala krizna menedžerka.V pravem stresu je ves drug Bruselj, institucije EU z več deset tisoč zaposlenimi. V normalnih časih v njih vsak dan potekajo »nešteti« sestanki na raznih ravneh z ljudmi iz držav članic. Evropski parlament, v katerem je vsak dan na stotine obiskovalcev iz Evrope in sveta, je med našim obiskom med plenarnim zasedanjem v torek bolj ali manj sameval.Med razpravo o koranavirusu je bila v dvorani kvečjemu petina poslancev. Njegov predsednikje v »samoizolaciji«, saj je bil konec tedna doma v Italiji.Zasedanje bi sicer moralo potekati v Strasbourgu, kamor se mora parlamentarni »potujoči cirkus« seliti dvanajstkrat na leto (Francija odločno nasprotuje končanju tega ne najbolj racionalnega početja), a je bilo preseljeno v Bruselj in skrajšano na en dan. Ker na začetku mandata ni veliko zakonodajnega dela, so le razpravljali o aktualnih temah.Časnikarji smo morali ob vstopu podpisati izjavo, da nismo bili v stiku z osebo, za katero bi vedeli, da je okužena, ali v zadnjih 14 dneh obiskali držav, ki so bile najbolj prizadete (Kitajska, Italija, Iran …).Tudi na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont so nas ob vstopu v tiskovno središče zaprosili za vpis na seznam, da bi nas v primeru pojava okužbe pri kom udeleženih lažje izsledili. Med uradništvom ni bilo veliko veliko primerov okužb.Prišle so informacije o okuženih, denimo, na Natu, evropski obrambni agenciji, v službah evropske komisije. Hrvaška veleposlanica pri EUse je po sestanku, na katerem je sedela ob visokem uradniku sveta EU, odločila za dvotedensko samoizolacijo.V institucijah, kot je Nato, bi morali ne glede na širjenje okužbe vedno zagotoviti opravljanje temeljnih funkcij s kadri. Če kdo zboli, mora biti takoj nadomeščen z drugim. Sestanki na najvišjih ravneh odpadajo ali potekajo na drugačen način. V zadnjih dneh so doma ostali ministri za trgovino in pravosodje.Prihodnji teden se v Londonu ne bodo sestali pogajalci za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom. Voditelji držav so se prvič v zgodovini pogovorili v videokonferenci. Tema je bila zajezitev koronavirusa.Med sprehodi po glavnih institucijah EU se je v zadnjih dneh pokazala njihova opustelost. V njih imajo že v normalnih razmerah dobro razvit sistem dela na daljavo. Za marsikoga ga bo že tako manj. V evropski komisiji, orjaškem aparatu z 32.000 zaposlenimi, bodo morali prihajati v službo samo zaposleni na bistvenih funkcijah.V tej de facto karanteni naj bi vztrajali, dokler ne bo drugačne odločitve. Mesto je bilo v izrednem stanju že po terorističnih napadih v Parizu novembra 2015 in nato marca 2016 v samem Bruslju. A takšnih razmer, kot naj bi vladale v prihodnjih tednih, še nikoli ni bilo.